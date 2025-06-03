Трамп провів розмову із Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Дзвінок відбувся у четвер, 5 червня.

Втім, про що саме говорив Трамп із Сі Цзіньпінем наразі невідомо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Xinhuanet.

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Що відомо про відносини Трампа та Сі Цзіньпіна

Насамперед варто зауважити, що напередодні розмови з Сі Цзіньпіном президент Сполучених Штатів, заявив, що йому подобається китайський лідер. Водночас Трамп назвав одне "але".

На його думку, Сі Цзіньпін є дуже жорстким і з ним важко домовитися. Проте Трамп вважає, що розмова з лідером Китаю допоможе перезавантажити торгівельні переговори між країнами, які наразі перебувають у досить напруженому стані.

Окрім цього, раніше Politico писало, що один з посадовців з оточення президента США розповів, що Трамп "одержимий ідеєю поговорити з Сі". За словами джерела, він переконаний, що зможе залагодити глибокі розбіжності між двома найбільшими економіками світу, особисто поговоривши із Сі Цзіньпіном.

Співрозмовник також зазначив, що адміністрація перебуває під "великим тиском" через блокування Китаєм поставок до США критично важливих мінералів, які є ключовими компонентами для всього: від виробництва автомобілів і електроніки до виробництва боєприпасів.