Попри усі відмови щодо угод: Трамп досі терплячий і прихильний щодо Путіна, – Axios

Президент США Дональд Трамп неодноразово змінював свою позицію щодо України, щоб підлаштуватися під російського диктатора Володимира Путіна. Це було навіть попри те, що останній мало що дав натомість.

Водночас чиновники у Білому домі й досі сподіваються на те, що Володимир Путін зробить кроки на зустріч мирній угоді з Україною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

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Як Трамп ставиться до небажання Путіна йти назустріч

На думку критиків американського президента, Путін обмінює його та не має наміру укладати мир з Україною. Утім. посадовці Білого дому повідомляють журналістам, що вони досі вірять, що російський диктатор збирається зробити відчутні кроки до угоди.

Axios пише, що зараз Дональд Трамп дав Володимиру Путіну багато з того, на що він сподівався – жодного припинення вогню, жодних санкцій, розкол всередині НАТО та значну свободу дій з боку американського лідера, який не відомий своїм терпінням.

Нагадують, що іноді американський президент визнавав, що Путін може його "зачепити". Зазначається, що Дональд Трамп навіть погрожував Росії санкціями або митами, якщо російський диктатор продовжуватиме перешкоджати мирному процесу.

Після телефонної розмови 19 травня Трамп проявив більше поваги до Путіна, ніж будь-коли, відкинувши заклики до санкцій, відійшовши від ролі посередника на користь бажаного Путіним формату, та проголосив готовність Росії висунути вимоги.

Президент США запропонував провести мирні переговори у Ватикані, а представники Білого дому заявили, що росіяни прибудуть із "мирним меморандумом", у якому викладено бачення Москви щодо припинення вогню та ширшої угоди.

Утім, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, підтвердивши підготовку відповідного документу, відмовився від ідеї зустрічі у Ватикані, заявивши, що це не буде доречним місцем для зустрічі двох православних християнських країн.

Видання констатує, що ЄС і Британія оголосили про нові санкції проти Росії цього тижня після того, як Путін вкотре відхилив пропозицію Трампа про припинення вогню. Вони сподівалися, що США приєднаються, але президент США відмовився.

Повага американського президента до Володимира Путіна після двогодинної понеділкової розмови збентежила лідерів країн-союзниць Києва, які незадовго після їхнього діалогу доєдналися до конференції телефоном з Дональдом Трампом.

І хоч Росія продовжувала уповільнювати мирний процес, який як неодноразово обіцяв Трамп, буде завершено протягом 24 годин, президент США, здавалося, був більше схильний повністю відмовитися від переговорів, ніж тиснути на Путіна.