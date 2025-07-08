Трамп уперше різко розкритикував Путіна, – CNN

Дональд Трамп уперше публічно розкритикував Путіна, назвавши його ненадійним співрозмовником. Водночас він не став тиснути на Кремль і відмовився підтримати нові санкції проти Росії.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на CNN. Президент США Дональд Трамп вперше за довгий час різко висловився про Володимира Путіна, з яким раніше уникав публічних конфліктів.

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Путін виявився ненадійним для Трампа

За словами Трампа, російський президент "говорить багато нісенітниці" та виявився ненадійним співрозмовником.

Ще кілька місяців тому Трамп стверджував, що Путін "хоче миру", але тепер риторика змінилась: він публічно розкритикував Москву та скасував паузу в постачанні зброї для України.

Водночас президент США продовжує уникати жорсткої конфронтації з Кремлем. Зокрема, він так і не підтримав новий пакет санкцій проти Росії, попри широку підтримку цього рішення в Сенаті.

Цікаво, що Трамп також визнав "мужність" українських військових і наголосив, що інвестиції США в оборонну промисловість України "не були марними", навіть якщо частина його прихильників з MAGA-руху так вважає.

CNN зауважує, що попри жорсткіші висловлювання, Трамп залишається непередбачуваним і досі не зробив вибору на користь однієї сторони війни.