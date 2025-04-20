Трамп не дає дипломатам закінчити торгівельну війну: у Politico дізналися, до чого тут Сі

Президент США Дональд Трамп перешкоджає дипломатичним зусиллям зупинити ескалацію торгівельної війни між Вашингтоном та Пекіном, наполягаючи на особистій зустрічі зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Про це пише Politico, посилаючись на двох колишніх високопоставлених чиновників Держдепартаменту та представника промисловості, передає 24 Канал. Раніше Трамп неодноразово висловлював зацікавленість у зустрічі віч-на-віч.

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Чому Трамп перешкоджає дипломатичному врегулюванню

За словами співрозмовників, американський президент заборонив представникам Білого дому спілкуватися з китайською стороною задля припинення торгівельної війни. Водночас Сенат ще не затвердив посла США в Китаї й Трамп не призначив нікого відповідального за переговори з Пекіном.

Крім того, Politico наголошує, що Білий дім не звертається до посольства Китаю, аби почати обговорення. Відсутність будь-яких суттєвих контактів заморозила значущі комунікації між двома країнами та поставила під загрозу ймовірність розв'язання проблеми торгової війни незабаром, ідеться у статті.

Неофіційні канали не працюють, тому що президент Трамп цього не хоче. Трамп хоче мати справу безпосередньо з президентом Сі, так само як він має справу з президентом Путіним. Я не думаю, що він особливо зацікавлений у передачі своїх поглядів іншим,

– заявив колишній директор у справах Китаю, Тайваню та Монголії в Раді національної безпеки Райан Хасс.

У матеріалі констатують, що раніше Дональд Трамп вже демонстрував зацікавленість у розмові або зустрічі з Сі Цзіньпіном, аби послабити напруження, спричинене торгівельною війною, проте останній, радше за все опирається, зосередившись на згуртуванні країн Південно-Східної Азії.

Президент Китаю хоче зміцнити відносини задля протистояння новим тарифам США, і це дратує Вашингтон. У Білому домі заявили, що його офіційні особи наразі перебувають у тісному контакті з владою в Пекіні. Водночас там не відповіли, чи є неофіційна дипломатія частиною стратегії.

"Якщо теорія полягає в тому, що Білий дім гальмує дискусії, вона просто невірна. Існують різні контакти на рівні персоналу та старшого персоналу, які тривають, і ми, як сказав президент, вітаємо дискусії", – вважає речник Ради національної безпеки Браян Г’юз.

Як на це реагує Китай

За даними Politico, ймовірно, що Китай з недовірою піддається нещодавнім вимогам Дональда Трампа стосовно особистої розмови з Сі Цзіньпіном, оскільки у такому разі президент Китаю може втратити перевагу, особливо якщо Трамп перетворить зустріч на публічне видовище.

Китайська бюрократія ніколи не дозволить, щоб їх президент потрапив у становище, коли він буде здивований або принижений. Після інциденту з Зеленським вони дуже уважні до ризику того, що Сі можуть принизити, "підрізати" або зробити частиною угоди, яка розвалиться на світовій арені,

– наголосив Хасс.

До слова, як писало The New York Times, Китай припинив імпорт скрапленого природного газу зі США, натомість збільшивши закупівлі з Росії. Китайські мита на газ зі США можуть не змінити потоки торгівлі, але потенційно впливають на американську галузь та глобальну економіку.