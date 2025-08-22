Дональд Трамп у п'ятницю, 22 серпня, виступить з новою заявою в Овальному кабінеті Білого дому. Тема виступу президента США поки що не розголошується.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публічний розклад Дональда Трампа.

До теми Я вийду сьогодні ввечері, – Трамп заявив, що патрулюватиме Вашингтон разом з Нацгвардією

Коли саме Трамп буде оголошувати нову заяву?

У розкладі американського президента вказано, що його виступ запланований на 12:00 за північноамериканським східним літнім часом (19:00 за київським часом). Цю заяву глава Білого дому має виголосити з Овального кабінету.

Наразі у Білому домі не вказали, на яку саме тему робитиме заяву Трамп.

Які заяви Дональд Трамп робив нещодавно щодо України та війни?