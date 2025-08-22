Дональд Трамп в пятницу, 22 августа, выступит с новым заявлением в Овальном кабинете Белого дома. Тема выступления президента США пока что не разглашается.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публичное расписание Дональда Трампа.

Когда именно Трамп будет объявлять новое заявление?

В расписании американского президента указано, что его выступление запланировано на 12:00 по североамериканскому восточному летнему времени (19:00 по киевскому времени). Это заявление глава Белого дома должен произнести из Овального кабинета.

Сейчас в Белом доме не указали, на какую именно тему будет делать заявление Трамп.

Какие заявления Дональд Трамп делал недавно по Украине и войне?