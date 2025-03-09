Кожен чоловік має бути готовий, – Туск оголосив, що Польща потребує півмільйонну армію

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наразі його уряд обговорює створення півмільйонної національної армії через потребу готовності у разі виникнення конфлікту.

Про це Дональд Туск заявив під час виступу перед Сеймом, передає кореспондентка 24 Каналу. Раніше він анонсував програму масштабної військової підготовки для чоловіків призовного віку.

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Навіщо Польщі збільшення армії

За словами польського прем'єра, Варшава розглядає потребу у півмільйонній армії, разом із резервістами. Він зазначив, що це питання активно обговорюється з Міністерством оборони країни.

Це й резервісти, але також інтенсивні тренування, які повинні дозволити зробити повноцінних і боєздатних солдатів із тих, хто не йде до війська, але у разі конфлікту має бути готовий. А також підготовчі роботи, масштабне військове навчання кожного дорослого чоловіка в Польщі,

– заявив Дональд Туск.

Він додав, що долучитися до цього можуть і жінки. Водночас прем'єр-міністр Польщі очікує, що модель підготовки буде готова до кінця 2025 року.

До слова, раніше президент Польщі Анджей Дуда запропонував внести зміни до Конституції, щоб закріпити витрати на оборону на рівні не менше 4% від ВВП, аби гарантувати стабільне фінансування армії.