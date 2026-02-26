Такого не чекав ніхто: Туск і Пашинян записали разом смішне відео

Прем'єр-міністр Польщі та Вірменії мали зустріч 26 лютого. Дональд Туск та Нікол Пашинян записали смішне відео, на яке точно ніхто не чекав.

Відповідне відео польський прем'єр Дональд Туск виклав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Яке відео записав Пашинян з Туском?

На відео спочатку з'являється Нікол Пашинян без вусів та бороди, але у своєму фірмовому капелюшку. На фоні в прем'єра Вірменії грає пісня Rosa Linn – Snap, а також видно вірменський та польський прапори.

Через кілька секунд до Пашиняна підбігає Дональд Туск з широченною усмішкою, а потім показує сердечко на камеру. Це розсмішило та потішило Пашиняна, на що він сказав: "Чудово, чудово!".

Потім музика на фоні вимкнулася, і прем'єри Польщі та Вірменії дружньо обнялися.

Туск та Пашинян записали смішне відео / Відео з акаунту прем'єр-міністра Польщі у соцмережі Х

До речі, Дональд Туск, який виклав відео у соцмережу Х, також цікаво його підписав.

Ви цього не очікували!

– написав очільник польського уряду.

Що відомо про активність Нікола Пашиняна у соцмережах?