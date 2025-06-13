В Ірані різко проїхалися по Трампу і назвали його "нікчемним розпалювачем війни"
- Іран різко засудив Дональда Трампа, назвавши його "нікчемним розпалювачем війни" і спростувавши його заяви про нібито запити на переговори з боку Ірану.
- Іранська місія при ООН заявила, що Іран не буде вести переговори з "колишнім підбурювачем війни" та відповість на будь-яку загрозу контрпогрозою.
Дональд Трамп заявляв, що іранські представники нібито вийшли на нього із пропозицією переговорів. В Ірані спростували ці слова президента США.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис іранської місії при ООН у соцмережі X.
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Що сказали в Ірані про Дональда Трампа
В іранській місії при ООН заявили, що жоден іранський чиновник ніколи не просив "принижено стояти біля воріт Білого дому".
Єдине, що може бути мерзеннішим за його брехню, – це його боягузлива погроза "знищити" верховного лідера Ірану,
– мовиться у дописі.
Там також сказали, що Іран не веде переговори під примусом, не погодиться на мир під примусом і, звичайно ж, не буде говорити з "колишнім підбурювачем війни, який чіпляється за свою актуальність".
"Іран відповість на будь-яку загрозу контрпогрозою, а на будь-які дії – взаємними заходами", – резюмували іранські представники в ООН.
До слова, раніше Дональд Трамп контроверсійно заявляв, що іранці хотіли приїхати поговорити в Білий дім, але вже запізно. Проте тут же заявив, що для переговорів ще не пізно.