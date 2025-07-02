Десятки ракет Patriot і Stinger: у NBC розповіли, які поставки США призупинили для України

Пентагон призупинив деякі постачання зброї для України через побоювання виснаження запасів США. Серед затриманих боєприпасів, зокрема, десятки ракет Patriot, Hellfire і Stinger.

Про це пише 24 Канал із посиланням на NBC News.

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Затримка постачання зброї

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав призупинити відправку ракет і боєприпасів до України через стурбованість станом американських арсеналів. Журналістам про це розповіли два чиновники Пентагону, два представники Конгресу та два обізнані джерела.

Серед затриманого озброєння:

десятки ракет-перехоплювачів класу "земля-повітря" дальнього радіуса дії Patriot ;

; понад 250 високоточних систем GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), що завдають ударів по наземних цілях.

(Guided Multiple Launch Rocket System), що завдають ударів по наземних цілях. понад 100 ракет "повітря-земля" Hellfire , протитанкові або для ударів по укріплених цілях;

, протитанкові або для ударів по укріплених цілях; десятки переносних ракет класу "земля-повітря" Stinger ;

; ракети класу "повітря-повітря" AIM .

. 155-міліметрові гаубичні боєприпаси , що використовуються для ударів по наземних цілях;

, що використовуються для ударів по наземних цілях; гранатомети проти наземних цілей.

Гегсет віддав розпорядження через кілька тижнів після того, як видав меморандум про перевірку боєзапасів армії США. Вони вичерпуються після років постачання зброї Україні, а також майже двох років активних дій у Близькому Сході, зокрема, у війні з повстанцями-хуситами в Ємені та захисті Ізраїлю та інших союзників від Ірану.

Затримка постачання може тривати до завершення цієї оцінки, а якщо боєприпаси виявляться у дефіциті або потрібні в інших регіонах, їх можуть не відправити ще довше,

– підкреслили джерела NBC.

Своєю чергою, міністерство оборони США офіційно не прокоментувало ситуацію.