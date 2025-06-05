НАТО збільшить допомогу Україні на 20 мільярдів євро, – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловився щодо допомоги Україні. Він заявив, що під час зустрічі міністрів оборони країн Альянсу у Брюсселі було ухвалено рішення надати державі додаткову військову допомогу на суму 20 мільярдів євро.

Окрім цього, на зустрічі обговорили новий план інвестицій НАТО для гарантування безпеки у світі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Новини".

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Що сказав Рютте про допомогу Україні

Генсек НАТО зазначив, що цього року країни-члени Альянсу вже пообіцяли надати Україні понад 20 мільярдів євро додаткової безпекової допомоги. На його думку, ця підтримка є ключовою для посилення обороноздатності держави у протистоянні російській агресії.

Рютте також прокоментував новий план інвестицій НАТО для гарантування безпеки у світі та повідомив, що країни Альянсу мають довести оборонні витрати до 3,5% ВВП на основні потреби та 1,5% ВВП на інвестиції, пов’язані з обороною, інфраструктурою та промисловістю.

Окрім цього, як повідомляє Новини.LIVE, він розповів, про що говорив з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

За його словами, вони обговорили поточну та довгострокову підтримку України. А також те, як забезпечити міцну та довготривалу мирну угоду з Росією, якщо її буде досягнуто.

Нагадаємо, що 4 червня у Брюсселі відбулося 28-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Президент Володимир Зеленський взяв участь онлайн, тоді як міністр оборони Рустем Умєров прибув до Брюсселя. Він висловив сподівання на підтримку Києва та підкреслив прагнення України до миру.