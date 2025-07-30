В середу, 30 липня, німецький уряд схвалив проєкт бюджету на наступний 2026 рік та середньострокове фінансове планування до 2029 року, де передбачена збільшена підтримка України.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Що відомо про схвалення бюджету урядом Німеччини?

Вказується, що проєкт федерального бюджету Німеччини на 2026 рік передбачає видатки в розмірі близько 520,5 мільярди євро, що на 3,5% більше, ніж закладено в цьогорічному бюджеті.

Запозичення в проєкті бюджету передбачені на рівні майже 174,3 мільярда євро – на 31 мільярда євро більше, ніж в 2025 році

Інвестиції німецького уряду в наступному році будуть становити близько 126,7 мільярда євро, або на 11 мільярдів євро більше, ніж цього року.

Збільшення бюджету відображене також і в оборонних витратах. Вказується, що вони зростуть з 62,4 мільярда євро до 82,7 мільярда євро у 2026 році – насамперед за рахунок фінансування закупівель зброї та боєприпасів.

Відповідно середньострокового бюджетного плану, до 2029 року оборонні видатки Німеччини будуть поступово збільшуватися, досягнувши квоти НАТО у розмірі 3,5% ВВП.

У бюджеті на наступний 2026 рік також передбачено близько 8,5 мільярда євро військової допомоги Україні.

Відомо, що обговорення бюджету у Бундестазі розпочнеться в кінці вересня. Вже до кінця року обидві палати парламенту Німеччини повинні його затвердити.