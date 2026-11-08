"Я скористаюся критичним моментом": сенатор США анонсував допомогу Україні

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що планує внести законопроєкт про відновлення військової підтримки України та посилення санкцій проти Росії. Він закликав використати перемогу демократів на виборах, щоб посилити тиск на Москву.

Про це 8 листопада Блюменталь написав у соцмережі X.

Що пропонує сенатор?

Сенатор закликав адміністрацію президента США Дональда Трампа повернути санкції проти Росії, від яких вона раніше відмовилася. Також він виступив проти дизельної угоди з Москвою, яку назвав ганебною.

Окремо Блюменталь наголосив на необхідності відновити військову допомогу Україні, зокрема постачання систем протиповітряної оборони.

На його думку, це допоможе змусити російського диктатора Володимира Путіна перейти до серйозних мирних переговорів.

Я внесу законопроєкт, щоб скористатися цим моментом – критично важливим переломним етапом, коли переконливі перемоги на виборах мають переконати Путіна, що Америка підтримує Україну,

– заявив політик.

Блюменталь також запропонував Трампу змінити американських представників на переговорах щодо завершення війни. Йдеться про Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Сенатор вважає, що США потрібні нові переговорники, які не підіграватимуть Кремлю.

Він також закликав Конгрес активніше впливати на переговорний процес.

Крім того, Блюменталь виступив за запровадження державного контролю над супутниковими системами Starlink і Starshield компанії SpaceX. Він пояснив це необхідністю захистити національну безпеку США та інтереси союзників.

За словами сенатора, безпека країни та її партнерів не повинна залежати від рішень власника SpaceX Ілона Маска.

Раніше стало відомо, що представники Демократичної партії готують пакет військової підтримки Києва на 15 мільярдів доларів, де ключовим пріоритетом стануть ракети для ППО.