"Я воспользуюсь критическим моментом": сенатор США анонсировал помощь Украине

Об этом 8 ноября Блюменталь написал в социальной сети X.

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Что предлагает сенатор?

Сенатор призвал администрацию президента США восстановить санкции против России, от которых она ранее отказалась. Также он выступил против дизельного соглашения с Москвой, которое назвал позорным.

Отдельно Блюменталь подчеркнул необходимость возобновления военной помощи Украине, в частности поставок систем противовоздушной обороны.

По его мнению, это поможет заставить российского диктатора Владимира Путина перейти к серьезным мирным переговорам.

Я внесу законопроект, чтобы воспользоваться этим моментом – критически важным переломным этапом, когда убедительные победы на выборах должны убедить Путина, что Америка поддерживает Украину– заявил политик.

Блюменталь также предложил Трампу сменить американских представителей на переговорах о прекращении войны. Речь идет о Стиве Виткоффе и Джареде Кушнере.

Сенатор считает, что США нужны новые переговорщики, которые не будут подыгрывать Кремлю.

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Он также призвал Конгресс активнее влиять на переговорный процесс.

Кроме того, Блюменталь выступил за введение государственного контроля над спутниковыми системами Starlink и Starshield компании SpaceX. Он объяснил это необходимостью защитить национальную безопасность США и интересы союзников.

По словам сенатора, безопасность страны и ее партнеров не должна зависеть от решений владельца SpaceX Илона Маска.

Ранее стало известно, что представители Демократической партии готовят пакет военной поддержки Киева на 15 миллиардов долларов, где ключевым приоритетом станут ракеты для ПВО.