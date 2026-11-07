Демократы готовят новый пакет помощи для Украины: СМИ назвали сумму

Кроме того, они планируют ужесточить санкции против России. Об этом сообщает издание Financial Times.

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Что известно о военной поддержке?

После убедительной победы на выборах в Конгресс демократы планируют усилить поддержку Киева и ввести новые санкции против Москвы. Один из помощников демократов в комитете Палаты представителей по иностранным делам рассказал, что сумма нового пакета может составить около 15 миллиардов долларов. Он находится на стадии активной подготовки.

Законодатели формируют перечень самых насущных потребностей. Среди ключевых приоритетов инициативы выделяют срочную поставку ракет-перехватчиков для защиты неба. Чиновник отметил, что также помощь в сфере энергетики является одним из приоритетов списка.

Financial Times отмечает, что победа демократов пришлась на тот период, когда Украине предстоит пережить самую тяжелую зиму с начала полномасштабной войны. Россия постоянно наносит удары по энергетике, в частности по большим городам. В настоящее время Киев столкнулся с острым дефицитом перехватчиков для систем Patriot, необходимых для защиты неба.

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Политики, вероятно, воспользуются ежегодным законом об оборонном бюджете (NDAA). Документ должен быть принят до окончания работы нынешнего Конгресса.

Что может измениться с приходом демократов?

Также демократы хотят внести поправки в "Закон Линдси Грэма", чтобы Дональд Трамп не мог легко отменить введенные ограничения.

Мы собираемся внести поправки в закон Грэма. Полтора года ушло на то, чтобы ввести санкции против России, а их одним росчерком пера отменили– отметил другой помощник-демократ из комитета.

Кроме того, конгрессмены стремятся сохранить непрерывный обмен разведывательными данными между Вашингтоном и Киевом. Также в новом пакете планируется закрепить надзор за работой сервиса Starlink. Законодатели намерены обеспечить стабильность спутниковой связи, критически важной для украинских сил безопасности.

Собеседник издания сообщил, что Илону Маску проинформировали о необходимости сохранить все документы, связанные с замедлением работы. Параллельно демократы планируют инициировать расследование действий и деловых интересов Илона Маска, Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Проверки будут сосредоточены на оценке их бизнес-активности и возможных рисков для американской внешней политики.

Напомним, Украина столкнулась с " критической нехваткой перехватчиков " в сфере противовоздушной обороны. По словам Владимира Зеленского, в среднем Киев получал лишь около 12 ракет для Patriot в месяц, тогда как реальная потребность для отражения массированных атак значительно выше.