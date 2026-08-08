Дрон із вибухівкою біля українського Ан-124: розвідка США вказала на Росію

Американська розвідка пов'язала російську владу з інцидентом у німецькому аеропорту Лейпциг-Галле. Тоді біля українського вантажного літака виявили дрон із вибухівкою.

За даними джерел The Wall Street Journal, американські розвідувальні звіти вказують на Росію як можливого організатора інциденту.

Що відомо про вибухівку біля літака "Антонова"?

Інцидент стався в ніч проти 5 серпня в аеропорту Лейпциг-Галле у Німеччині. Роботу летовища тимчасово призупинили після того, як у захищеній зоні неподалік українського вантажного літака Ан-124 виявили безпілотник із прикріпленим пакетом із вибухонебезпечною речовиною.

Німецькі правоохоронці класифікували знахідку як можливий саморобний вибуховий пристрій, після чого на місце прибули фахівці з вибухонебезпечних предметів.

За даними американських чиновників розвідувальні матеріали США пов'язують цей інцидент саме з російською владою. Водночас у публічних заявах німецьких посадовців Росія наразі прямо не названа винуватцем. Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт заявив, що слідство має встановити, чи могли за інцидентом стояти іноземні держави.

Те, що озброєний вибухівкою дрон опинився в аеропорту, є новим сценарієм загрози,

– заявив Добріндт.

Дрон перебував неподалік українського вантажного літака Ан-124, який використовує аеропорт Лейпциг-Галле. Саме близькість безпілотника до українського літака привернула особливу увагу слідства, хоча офіційно не повідомлялося, що саме літак був кінцевою ціллю атаки.

За попередніми даними, до безпілотника прикріпили вибухову речовину та детонатор. Пристрій вдалося знешкодити, а роботу аеропорту після перевірки поступово відновили. Німецькі правоохоронці розглядають версію про професійно підготовлену операцію, а не випадкове потрапляння безпілотника на територію летовища.

Інцидент набув особливого резонансу через те, що Лейпциг-Галле є важливим вантажним авіаційним вузлом, а українська авіакомпанія "Антонов" використовує його для роботи своїх транспортних літаків. Водночас спочатку поширювалася інформація про можливу наявність боєприпасів на борту українського Ан-124, однак цю версію згодом спростували.

Зауважимо, що через інцидент вантажний літак DHL, який прибував із Марселя, був змушений піти на друге коло під час посадки. За даними слідства, у повітрі літак зіткнувся з невідомим об'єктом. Ймовірно, це був ще один дрон. Зрештою він приземлився, але в аеропорту Ганновера, де експерти виявили пошкодження носової частини літака.

Німецькі аеропорти нині працюють у режимі підвищеної готовності після серії несанкціонованих польотів дронів над військовими об'єктами, портами, енергетичною та логістичною інфраструктурою.

До слова, раніше у Росії почали використовувати захоплені українські далекобійні безпілотники для реалізації власних операцій. За даними журналістів "Мілітарного", ці БпЛА можуть застосовуватися не лише для ударів по Україні, а й під час диверсій або провокацій у країнах Європи під виглядом українських атак.