По данным источников The Wall Street Journal, американские разведывательные отчеты указывают на Россию как на возможного организатора инцидента.

Что известно о взрывном устройстве возле самолета "Антонова"?

Инцидент произошел в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпциг-Галле в Германии. Работа аэропорта была временно приостановлена после того, как в охраняемой зоне недалеко от украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили беспилотник с прикрепленным пакетом, содержащим взрывоопасное вещество.

Немецкие правоохранители классифицировали находку как возможное самодельное взрывное устройство, после чего на место прибыли специалисты по взрывоопасным предметам.

По данным американских чиновников, разведывательные материалы США связывают этот инцидент именно с российскими властями. В то же время в публичных заявлениях немецких чиновников Россия пока прямо не названа виновником. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что следствие должно установить, могли ли за инцидентом стоять иностранные государства.

То, что дрон, вооруженный взрывчаткой, оказался в аэропорту, является новым сценарием угрозы,

– заявил Добриндт.

Дрон находился неподалеку от украинского грузового самолета Ан-124, который использует аэропорт Лейпциг-Галле. Именно близость беспилотника к украинскому самолету привлекла особое внимание следствия, хотя официально не сообщалось, что именно самолет был конечной целью атаки.

По предварительным данным, к беспилотнику прикрепили взрывчатое вещество и детонатор. Устройство удалось обезвредить, а работу аэропорта после проверки постепенно возобновили. Немецкие правоохранители рассматривают версию о профессионально подготовленной операции, а не о случайном попадании беспилотника на территорию аэропорта.

Инцидент приобрел особый резонанс из-за того, что Лейпциг-Галле является важным грузовым авиационным узлом, а украинская авиакомпания "Антонов" использует его для работы своих транспортных самолетов. В то же время сначала распространялась информация о возможном наличии боеприпасов на борту украинского Ан-124, однако эту версию впоследствии опровергли.

Отметим, что из-за инцидента грузовой самолет DHL, прибывавший из Марселя, был вынужден совершить второй круг во время посадки. По данным следствия, в воздухе самолет столкнулся с неизвестным объектом. Вероятно, это был еще один дрон. В итоге он приземлился, но в аэропорту Ганновера, где эксперты обнаружили повреждения носовой части самолета.

Немецкие аэропорты в настоящее время работают в режиме повышенной готовности после серии несанкционированных полетов дронов над военными объектами, портами, энергетической и логистической инфраструктурой.

К слову, ранее в России начали использовать захваченные украинские дальнобойные беспилотники для проведения собственных операций. По данным журналистов "Милитарного", эти БПЛА могут применяться не только для нанесения ударов по Украине, но и при проведении диверсий или провокаций в странах Европы под видом украинских атак.