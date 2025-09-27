Над аеропортом у Нідерландах помітили невідомий дрон, – ЗМІ
- 27 вересня в аеропорту Схіпхол у Нідерландах одну злітно-посадкову смугу закрили на 45 хвилин через невідомий дрон, який бачили пілоти та авіадиспетчери.
- Хоча правоохоронці шукали дрон і його оператора, знайти їх не вдалося.
Епопея із появою дронів у небі над країнами Європи триває. Цього разу невідомий безпілотник зафіксували над аеропортом Схіпхол в Нідерландах.
Вдень 27 вересня одну зі злітно-посадкових смуг в аеропорту Схіпхол закрили приблизно на 45 хвилин. Це сталося після того, як до поліції надійшло кілька сигналів від пілотів та авіадиспетчерів. Ті повідомляли, що бачили дрон, який летів на висоті близько 150 метрів, передає 24 Канал із посиланням на NOS.
Що відомо про появу дрона над Нідерландами?
Зокрема, капітан літака Transavia розповів, що дрон пролетів за 50 метрів від його літака.
За словами правоохоронців, у пошуках безпілотника брали участь кілька підрозділів. Втім, ані дрона, ані його оператора не знайшли. У поліції вважають, що дрон запускав аматор.
Водночас там назвали "доволі унікальним" випадок, коли польоти на одній із смуг зупиняють через безпілотник. Близько 13:00 роботу цієї смуги відновили.
Зауважимо, що політ дронів над і навколо аеропорту заборонений, адже це небезпечно для авіації. Жандармерія повідомляє, що з початку цього року в нідерландських аеропортах зафіксовано вже 22 повідомлення про ймовірні дрони.
Минулого тижня кілька аеропортів у Данії, а також аеропорт Осло були закриті після того, як там помітили кілька дронів. Данський уряд назвав це "атакою" і "замахом" на головний аеропорт країни.
Що відомо про появу дронів над країнами Європи?
- 10 вересня уночі під час масованої атаки дронів на Україну з два десятки безпілотників порушили повітряний простір Польщі. Країна була змушена їх збивати. За словами президента Зеленського, на Польщу летіли 92 дрони, більшість з них збила Україна.
- 13 вересня безпілотник помітили у небі над Румунією. Він перебував над країною НАТО 50 хвилин, а потім повернувся в Україну.
- 15 вересня дрон був зафіксований над урядовими будівлями у Варшаві. Ймовірними операторами виявилися 21-річний українець та 17-річна білоруска.
- 22 вересня міжнародний аеропорт Копенгагена закрили через появу 4 великих безпілотників. Також дрони помітили у небі над Швецією і Норвегією.
- У ніч проти 25 вересня в Данії зафіксували дрони біля аеропортів в Есб'єрзі, Сендерборзі та Скрідструпі.
- Вночі 26 вересня повітряний простір над аеропортом міста Ольборг у Данії було закрито протягом години через повідомлення про безпілотник. Однак дрон так і не виявили.