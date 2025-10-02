Віктор Орбан цинічно заявив, що Україна не є суверенною державою, тому вона нібито не має підстав обурюватися через польоти угорських дронів у своєму повітряному просторі. Тому це провокація, яку фактично визнав прем'єр-міністр Угорщини.

Це в ефірі 24 Каналу зауважив голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа. На його думку, якби на Закарпатті щось трапилося, то він міг би звинувачувати у цьому українців.

"Дрони, які з Угорщини залетіли на українське Закарпаття. Орбан це визнав. Вони залетіли не на кілька метрів, а на 40 кілометрів. Там, де проживають українські угорці. Тобто це відкрита провокація Орбана. Метою було те, щоб потім, якби там щось трапилося, Орбан почав кричати разом з Росією: "Дивіться, що зробили українці", – припустив він.

Чи міг Орбан допомагати Путіну?

Тібор Томпа вважає, що Орбан вже перейшов "червону лінію". Зокрема, є думка, що ці угорські дрони могли допомогти Росії розвідати певні дані на Заході України. Наприклад, під час удару по підприємству у Мукачево, де постраждали етнічні угорці, в офіційному Будапешті не висловлювалися.

Коли двома ракетами поцілили по Мукачево, у цивільний об'єкт, на якому працює сотні етнічних угорців, де понад 20 етнічних угорців постраждало, Орбан ні слова не сказав. Не викликав російського посла і взагалі замовчав. Тому така думка може бути аксіомою. На жаль, від Орбана сьогодні можна очікувати усього,

– сказав голова угорської громади Києва та області.

Також не варто забувати, що угорська преса, яка належить уряду прем’єр-міністра, постійно пише про те, що Закарпаття – це історична угорська земля, яка має відійти до Угорщини. Тому Орбан веде таку провокативну гру.

Угорські дрони на Закарпатті: що відомо?