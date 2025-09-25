Укр Рус
Геополітика Європа Уже втретє за останній час: аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через появу дрона
25 вересня, 19:32
3

Уже втретє за останній час: аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через появу дрона

Софія Рожик
Основні тези
  • У Вільнюсі призупиняли польоти через виявлення невідомого дрона, ймовірно цивільного.
  • Обмеження на польоти зняли через 14 хвилин, затримки не спричинили серйозних порушень у графіку.

Знову невідомий дрон зафіксували у повітряному просторі Європи. Це сталося у четвер, 25 вересня, у Литві.

З цієї причини в аеропорту Вільнюса призупиняли польоти. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на LRT.

Дивіться також "Чи безпечно тепер у Європі": українка з Данії розповіла, як місцеві реагують на дрони в країні 

Що відомо про дрон над аеропортом Вільнюса?

Представник Національного кризового центру Даурюс Бута розповів, що, найімовірніше, зафіксований дрон був цивільним.

О 15:57 фахівці аеропорту Вільнюса отримали інформацію про тимчасове припинення руху літаків. За нашою інформацією, рішення було прийнято через можливе виявлення дрона, 
– також повідомив представник аеропортів Литви Тадас Васіляускас.

Він додав, що обмеження на польоти зняли приблизно о 16:11. 

Затримки не спричинили серйозних порушень у графіки. Жодних рейсів не довелося скасовувати чи перенаправляти. 

Аеропорт працює у звичайному режимі.

Зверніть увагу! Це уже не перший випадок, коли роботу Вільнюського аеропорту тимчасово призупиняли через дрони. Подібні випадки також були 19 серпня та 2 вересня

Дрони активізувалися над країнами Європи

  • Ввечері 22 вересня 4 великих безпілотники зафіксували над Данією. Через це на 4 години призупиняли роботу Міжнародного аеропорту Копенгагена. Ці дрони з'являлися з різних напрямків, вмикали та вимикали світло. Збити їх не вдалося, вони зникли. Тієї ночі невідомі дрони фіксували також і над Норвегією та Швецією.

  • У ніч на 25 вересня інцидент із Данією знову повторився. Цього разу призупиняли роботу в аеропорті Ольборга. Окрім того, БпЛА зафіксували також біля інших аеропортів та військової бази. Ці безпілотники також не збивали. 

  • Росія заперечує свою причетність до цих випадків. Наприклад, коментуючи зафіксовані вдруге над Данією дрони, там заявили про "зрежисовані провокації".