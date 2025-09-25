Знову невідомий дрон зафіксували у повітряному просторі Європи. Це сталося у четвер, 25 вересня, у Литві.

З цієї причини в аеропорту Вільнюса призупиняли польоти. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на LRT.

Дивіться також "Чи безпечно тепер у Європі": українка з Данії розповіла, як місцеві реагують на дрони в країні

Що відомо про дрон над аеропортом Вільнюса?

Представник Національного кризового центру Даурюс Бута розповів, що, найімовірніше, зафіксований дрон був цивільним.

О 15:57 фахівці аеропорту Вільнюса отримали інформацію про тимчасове припинення руху літаків. За нашою інформацією, рішення було прийнято через можливе виявлення дрона,

– також повідомив представник аеропортів Литви Тадас Васіляускас.

Він додав, що обмеження на польоти зняли приблизно о 16:11.

Затримки не спричинили серйозних порушень у графіки. Жодних рейсів не довелося скасовувати чи перенаправляти.

Аеропорт працює у звичайному режимі.

Зверніть увагу! Це уже не перший випадок, коли роботу Вільнюського аеропорту тимчасово призупиняли через дрони. Подібні випадки також були 19 серпня та 2 вересня.

Дрони активізувалися над країнами Європи