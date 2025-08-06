На територію Литви 28 липня залетів безпілотний літальний апарат. Як з'ясувалося, він містив бойову частину.

Розслідування щодо цього інциденту досі триває. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Delfi.

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Що відомо про розслідування щодо безпілотника у Литві?

Військові спеціалісти виявили російський дрон на Гайжюнському полігоні та знешкодили. Частини апарата передали на експертизу. За словами міністерки оборони країни Довіле Шакалієне, підозрюється, що це був БпЛА "Гербера", який Росія запустила по Україні.

Основною версією Литви залишається те, що дрон не направили навмисно. Там вважають, що безпілотник залетів тому, що був дезорієнтований.

Попри те, що основна версія полягає в тому, що це був дезорієнтований дрон, який виявився у нас, ситуація в будь-якому випадку серйозна. У нас немає конкретних даних про те, що він був направлений до Литви навмисно,

– сказала Шакалієне.

Міністр закордонних справ Кястутіс Будріс зазначив, що Литва поінформувала союзників про попередні дані розслідування. Він наголосив, що це питання не тільки безпеки Литви, але й безпеки ЄС та НАТО.

У зв'язку з таким інцидентом Литва надіслала листа генеральному секретарю НАТО Марку Рютте з проханням допомогти зміцнити протиповітряну оборону країни.

Шакалієне додала, що також буде подано запит на розміщення в Литві експериментальних засобів протиповітряної оборони. За її словами, країна не чекає нових інцидентів, розглядає можливість конкретних закупівель та посилення безпеки державного кордону.

Генеральна прокурорка Ніда Ґрунскене підтвердила попередні заяви про те, що дрон випадково опинився на території Литви, але також розслідуються й інші версії. Під час огляду пристрою встановили, що БпЛА був начинений вибухівкою, яку литовські військові успішно знешкодили на місці.

Ґрунскене подякувала людям, які негайно надали інформацію про політ дрона, що відіграло важливу роль у визначенні місця його аварії. При цьому генпрокурорка закликала мешканців у майбутньому не торкатися невідомих пристроїв, оскільки це може бути небезпечним.

Зауважимо, що литовське бюро кримінальної поліції під керівництвом Генеральної прокуратури розслідує інцидент із проникненням безпілотного літального апарату на територію Литви як окремий епізод у рамках розслідування воєнних злочинів в Україні.