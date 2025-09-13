Марко Рубіо засудив російську атаку на Польщу, але є нюанс
- Марко Рубіо назвав вторгнення російських дронів у Польщу "неприйнятним" і "небезпечним", додав, що наразі неясно, чи було воно навмисним.
- Прем'єр Польщі Дональд Туск вважає дії Москви свідомою провокацією, тоді як Кремль заперечує, що їхні дрони атакували Польщу.
13 вересня увечері Росія запустила ударні дрони по Україні. Група безпілотників досягла Волинської області і почала загрожувати сусідній Польщі.
У відповідь на небезпеку з повітря Польща підняла у небо авіацію та активізувала системи ППО. У східних регіонах країни залунала сирена, а на мобільні телефони громадян прийшли повідомлення із застереженням, передає 24 Канал.
Як Рубіо відреагував на російську загрозу Польщі?
Як передає Clash Report, держсекретар США Марко Рубіо відреагував на російську атаку на Польщу 10 вересня.
Він заявив, що вторгнення російських дронів у Польщу не повинно було статися. Воно є "неприйнятним" і "небезпечним".
Рубіо також сказав, що немає сумнівів у тому, що дрони були запущені навмисно. Однак, він додав, що нібито невідомо, чи було навмисним їхнє вторгнення до Польщі.
Нагадаємо, що 10 вересня країна-агресор вперше атакувала безпілотниками члена Альянсу. Майже два десятки дронів перетнули повітряний простір Польщі. Полякам разом із союзниками довелося їх збивати.
Як відреагували у світі на російський удар по Польщі?
- Прем'єр Польщі Дональд Туск наголосив, що Варшава вважає дії Москви свідомою провокацією.
- У Кремлі тим часом не визнали того, що їхні дрони атакували Польщу. Там заявили, що, мовляв, ще треба довести походження цих безпілотників. Союзник Росії – Білорусь – зазначила, що, нібито дрони до Польщі потрапили внаслідок радіогри України та Росії.
- Дональд Трамп розчарував своєю реакцією. Американський лідер припустив, що російські безпілотники потрапили до Польщі "помилково".