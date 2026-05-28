У Польщі сталася масштабна аварія за участю військових США: вісім людей постраждали

У четвер, 28 травня, в Західнопоморському воєводстві Польщі сталася масштабна ДТП за участю військової вантажівки. Внаслідок аварії постраждали вісім американських солдатів.

Про це повідомляє RMF24.

Що відомо про аварію в Польщі?

Інцидент стався на місцевій дорозі між населеними пунктами Студниця та Чертинь у гміні Дравсько-Поморське. Вантажівка, що перевозила американських солдатів на полігон поблизу Дравська-Поморського, з'їхала з дороги та перекинулася на узбіччі.

Як повідомив пресофіцер Військової жандармерії у Щецині майор Томаш Зигмунт, внаслідок аварії вісім осіб отримали поранення. На місце події направили п'ять бригад екстреної медичної допомоги.

Наразі одна людина перебуває у важкому стані – її евакуювали гелікоптером Повітряної рятувальної служби до лікарні в Грифіце.

Шістьох госпіталізували, їхній стан оцінюється як стабільний. Ще один із постраждалих залишився на місці, оскільки відмовився від транспортування до лікарні.

Солдати їхали на навчання, сиділи на кузові, на лавках. Праве колесо транспортного засобу зачепило узбіччя, і він перекинувся на бік,

– розповів Зигмунт.

Обставини аварії наразі розслідує Військова жандармерія. За попередньою версією, причиною могла стати неуважність водія, адже в момент аварії погодні умови були сприятливими, а ділянка дороги – прямою.

Зазначається, що правоохоронцям також необхідно допитати свідків, зокрема солдата, який сидів поруч з водієм у кабіні.

Днями серйозна аварія також сталася на Волині – там зіткнулися автомобіль Nisan та шкільний автобус. Внаслідок ДТП постраждали 2 водії та 7 пасажирів автобуса, з яких – 5 дітей. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.