Іран атакував дроном консульство США в Дубаї: момент потрапив на відео

Увечері 3 березня стало відомо про велику пожежу в Дубаї. Мовиться, що було влучання біля консульства Америки.

Поки що інформації небагато. Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо пожежу в Дубаї 3 березня?

У мережі пишуть, що біля консульства США пожежа.

Імовірно, це сталося після удару – Іран міг атакувати дроном. Принаймні, увечері в місті вже лунали вибухи.

Пожежа в Дубаї: дивіться відео

Пізніше з'явилося відео влучання. На ньому добре чутно характерний звук прольоту "Шахеда".

"Шахед" влучив у Дубаї 3 березня: дивіться відео

Те, що удар іранським безпілотником усе ж був, підтвердили офіційно в самому Дубаї. Але там твердять, що пожежа не була масштабною.

Компетентні органи Дубая успішно загасили невелику пожежу поблизу консульства США в Дубаї, яка виникла в результаті операції з використанням дронів, і інцидент не призвів до жодних травм,

– мовиться в дописі.

Слід сказати, що це не перший удар по Дубаю. Іран б'є "Шахедами" і ракетами. Через постійні удари це місто в ОАЕ перестало бути "безпечною гаванню" та зазнає величезних збитків.