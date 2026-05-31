Бо це "негідно його посади": Білий дім попросив Венса утриматися від суперечок в соцмережах

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, відомий своєю активністю в соціальних мережах і публічними суперечками з критиками, отримав прохання від команди Білого дому утриматися від онлайн-перепалок.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, ознайомлених із цим питанням.

Чому Венса попросили утриматися від суперечок?

Джей Ді Венс раніше неодноразово пояснював свою активність у соцмережах тим, що вони дають змогу отримувати прямий доступ до думок людей без посередників, що, на його думку, є дуже важливим для "політичного лідера".

Нещодавно він розповів, що на час Великого посту вирішив відмовитися від користування соцмережею Х і видали відповідний застосунок зі свого телефону. За його словами, це позитивно вплинуло на його продуктивність.

Також, на його думку, це дозволило менше відволікатися на безцільне перегортання стрічки. Водночас він зазначив, що найближчим часом планує знову встановити застосунок та повернутися до користування платформою.

NYT пише, що Джей Ді Венс часто гортає свій телефон навіть під час зустрічей. У зв'язку з цим, керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз нещодавно порадила йому, як повідомили джерела, зробити перерву від соціальних мереж.

За словами співрозмовників, причиною цього нібито було те, що подібні "перепалки" є негідними його посади. Утім, директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг заперечує факт подібною розмовою між чиновниками.

Ми заперечили це The New York Times, і вони відмовилися опублікувати нашу цитату. Повні фейкові новини. Цієї нібито "розмови" ніколи не було,

– написав він у соцмережі Х.

До речі, громадський і політичний діяч Юрій Рашкін раніше розповідав, що Джей Ді Венс останнім часом втратив вплив у політиці США і не сприймається серйозно. Це може негативно вплинути на його подальші плани.