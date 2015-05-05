Хто такий Джордже Сіміон, який хоче приєднати землі України та мріє про "Велику Румунію"

4 травня у Румунії відбувся 1-й тур виборів президента країни, в якому переміг ультраправий проросійський політик Джордже Сіміон, який себе не визнає ані ультраправим, ані проросійським.

Оскільки попереду ще другий тур, на якому електорат демократичних сил вже не буде розриватися між проєвропейськими кандидатами, панікувати дещо зарано, втім, знати, хто ж такий Сіміон і яку небезпеку несе – абсолютно точно необхідно.

24 Канал розповідає основні етапи біографії Джордже Сіміона та нагадує його висловлювання щодо України.

Читайте також У Румунії пройшов перший тур виборів президента: хто позмагається у другому

Біографія Джордже Сіміона: молоді роки та освіта

Джордже Ніколає Сіміон народився 21 вересня 1986 року у містечку Фокшані, нині йому – 38.

Фокшані має приблизно 100 тисяч населення і відомі за місцем великої битви між турецькою армією та об’єднаними силами Російської та Австрійської імперій під командуванням Суворова в 1789 році. Втім, більшу частину свого життя Сіміон провів не у Фокшані, а в столичному Бухаресті.

Батько майбутнього політика був економістом і працював у банку. Він був одним із тих, хто проводив реформи в Румунії після повалення режиму Чаушеску та переходу країни до демократії.

Як згадував сам Сіміон, у 1995-му він був присутнім на відкритті першого ресторану McDonald's у Румунії й відтоді переконався в перевагах західних цінностей та капіталізму. Щоправда, як побачимо згодом, переконання ці не витримали випробування часом.



8-річний Сіміон з мамою та старшою сестрою, на хлопчику – мрія усіх юнаків 90-их – баскетбольні кросівки модної тоді фірми And1 / Фото – родинний архів політика

Сіміон здобув якісну освіту в Румунії – він закінчив Національний коледж Gheorghe Lazăr у Бухаресті у 2005 році, згодом навчався на бакалаврській програмі факультету адміністрації та бізнесу Бухарестського університету.



З 2008 по 2010 рік навчався на магістерській програмі в Університеті Alexandru Ioan Cuza в Яссах, де його спеціалізацією були злочинах комуністичного режиму в Румунії.

Монархістські погляди Сіміона та старт політичної кар'єри

У 2010 Сіміон здобув ступінь магістра історії, після чого вирішив, що досяг необхідного рівня для початку політичної кар’єри.

Джордже Сіміон є переконаним монархістом.

Довідково! Румунська держава на чолі з королями з німецької династії існувала з кінця 19 століття та до 1947 року, коли радянські окупанти вказали на двері королю Міхаю, той послухався і перебрався до Швейцарії, проживши аж до 2017 року.



Румунське королівство після Першої світової війни та розпаду Російської та Австро-Угорської імперій отримало великі територіальні надбання, що дозволяє сучасним монархістам говорити про "Велику Румунію" та претендувати на землі, які нині входять до складу інших держав. Це, зокрема, й українські землі – наприклад, Буковина, частина Бесарабії, острів Зміїний та інші території.

Тривалий час саме питання про можливе повернення цих земель залишалося на маргінесі в румунській політиці, але поява та посилення Сіміона це неформальне табу зруйнувало. Нині в Румунії все частіше лунають претензії на частини Одеської, Чернівецької та навіть Вінницької області. За все це треба "дякувати" пану Сіміону.

Не дивно, що в листопаді 2024 року Сіміона оголосили персоною нон грата ще в Україні, коли СБУ заборонила політику в'їзд до нашої держави на 3 роки, пояснивши такий крок антиукраїнською діяльністю, спрямованою на заперечення українських кордонів і поширення дезінформації про утиски румунської меншини. Сіміон же на це заявив, що заборона є наслідком його "прорумунської діяльності" та підтримки прав румунської меншини в Україні.

Політикою та політичним активізмом він цікавився й під час навчання – вже тоді особливу уваги Сіміон приділяв ефектним діям, а живилися вони ресентиментом. Так, ще в студентські роки він розмальовував перехрестя головних доріг в країні графіті з красномовним написом "Бесарабія – це Румунія".

Румуни та молдовани – це фактично один народ, який тривалий час був розділений між іншими державами та володарями. Спершу по власній волі, а згодом волею більш сильних країн.



Нині Румунія та Молдова – дві незалежні держави, в яких живуть люди, що розмовляють однією мовою, але мають відмінні долі. Румунія є членом ЄС і НАТО, а Молдова досі не може позбутися гіркого радянського спадку та впливу Росії. При цьому думка про приєднання до Румунії в самій Молдові після певного сплеску популярності на початку 90-их років минулого століття є маргінальною. При цьому нині, відповідно до соціології, фактично половина молдован прагне інтеграції до ЄС, а інша частина – хоче залишатися в сфері впливу Росії. Але курс до ЄС не дорівнює приєднанню до Румунії.

У 2010-ті Сіміон активно просував гасла про приєднання Молдови до його країни та активно дебатував про це з системними румунськими політиками, в основному у формі скандалів.

Головною мішенню своїх атак Сіміон обрав колишнього президента країни Іона Ілієску, якого звинувачував у зраді ідеалів румунської революції 1989 року. Так молодого та затятого активіста помітили старші колеги, а сам він набув необхідних зв’язків і познайомився з "потрібними людьми".

Джордже Сіміон в молодості, скандалить у будинку Ілієску: дивіться відео

Сіміон на чолі руху за об'єднання Молдови з Румунією і зв'язки з футбольними фанатами

Навесні 2011 року Джордже Сіміон заснував політичний рух Acțiunea 2012 ("Дія 2012"). Це була коаліція неурядових організацій та громадських об'єднань, що підтримують об'єднання Республіки Молдова з Румунією. При цьому, звісно, Молдову ніхто особливо не питав, як не питав Сіміон і думки офіційного Бухареста, просто поставивши всіх перед таким фактом.

У подальшому Acțiunea 2012 проводила серію доволі гучних акцій, зокрема, збирав мітинги у Молдові, ніби показуючи як тамтешні мешканці хочуть приєднатися до Румунії.



Прихильники Сіміона / фото Inquam Photos / Ovidiu Micsik

На початках всю цю діяльність фінансував Сіміон з власної кишені. Він мав напівлегальний бізнес з продажу брендованого одягу з Німеччини та Великої Британії. Крім того, великою статтею прибутків пана Сіміона був продаж піротехніки та петард футбольним фанатам. Звісно, жодних податків з цього Сіміон не платив, чого нині зовсім не приховує. Крім того, знайомство з ультрас відкрило йому шлях до вербунку членів "навколофутбольного двіжу" до власної організації та появу в ньому міцних бійців.

Також рух Сіміона був активним учасником масових протестів у Молдові, сподіваючись отримати вигоду на тлі невдоволення мешканців країни режимом олігарха Плахотнюка та зникненням 1 мільярда євро з бюджету й банківської системи. Під час мітингів і акцій члени Acțiunea 2012 не відмовляли собі в ультраправій риториці.

Все це завершилось тим, що владі Молдови набридли нахабні сусіди й вона офіційно оголосила Сіміона персоною нон грата та наказала Службі інформації та безпеки Молдови (молдовська спецслужба, аналог СБУ – 24 Канал) депортувати політика як "потенційну загрозу стабільності країни". Всього Сіміон має 5 заборон на в’їзд до Молдови, декілька депортацій та чимало скандалів.



Затримання Сіміона на мітингу / фото Inquam Photos, Liviu Florin Albei

Після цього інтерес Сіміона безпосередньо до політики в Молдові почав спадати і він вирішив спершу "реформувати" Румунію. При цьому від ідей приєднання від, звісно, не відмовився. У наступні роки Сіміон організовував масштабі концерти та багатотисячні марші, вимогою яких було приєднання Молдови, але головним полем дій він обрав Румунію, а не сусідню державу.

У 2019 році Джордже Сіміон вперше балотувався до Європараменту як незалежний кандидат, отримавши солідні 117 141 голосів.

Цей результат не дозволив політику-початківцю перемогти, але його він розцінив як успіх і тоді ж розпочав активне партійне будівництво, наслідком якого стала поява його особистої партії, нині відомої як AUR (Alianța pentru Unirea Românilor тобто "Альянс за об'єднання румунів"). Сіміон став президентом нової політсили, а її основною метою було проголошено об’єднання всього румунського етносу в межах єдиної держави, тобто те ж саме приєднання Молдови до Румунії, про яке Джордже Сіміон мріяв ледь не зі школи.

У 2020 році на парламентських виборах в Румунії новачки з AUR сенсаційно "вистрелили", взявши 9% голосів. Фішкою AUR стало активне просування теорій змов, зокрема, прихильники Сіміона стали затятими антивакцинаторами і протестували проти ковідних обмежень, введених владою.

А за прикладом українських та польських антивакцинаторів ми добре знаємо, що там, де вони набирають силу, не обійшлося без Росії.

Рука Москви та AUR

Чутки про "руку Москви" щодо Сіміона лунають ледь не зі старту його політичної кар'єри. Зокрема, в 2023 році колишній міністр оборони Молдови Анатолій Шалару заявив, що Сіміон є завербованим агентом ФСБ, а анонімний агент української розвідки стверджував, що Сіміона завербуали росіяни в Чернівцях ще в 2011 році.

Втім, офіційно зв’язки з росіянами не доведені, всі закиди Сіміон та AUR офіційно спростували.

Видимою основою успіху AUR став крайній популізм і обіцянки величі для румун, що разом з апеляцією до "старих добрих часів" дало неочіувано високі результати.

Так фактично в один момент Джордже Сіміон з маргінала перетворився на поважного та респектабельного політика. Хоча респектабельно себе Сіміон, звісно, не поводив. Він і надалі надавав перевагу скандалам та епатажу. Так, у лютому 2022 року він намагався побити в стінах парламенту міністра енергетики Вірджіла Попеску. Крім того, Сіміон відзначився серією гомофобних заяв, а також показав себе як євроскептик (але без крайнощів у вигляді виходу з ЄС).

Паралельно з цим Джордже Сіміон домігся одноосібної влади для себе в партії AUR, перетворивши її на фактично іменну політсилу. Себе ж Сіміон позиціонував стовідсотковим консерватором, здобувши авторитет серед закордонних колег. Зокрема, в Італії, США та Польщі.

При цьому сам Сіміон вперто не називає себе ультраправим політиком, а прагне більш тісних асоціацій з італійською прем’єркою Джорджею Мелоні, з якою має добрі стосунки.

Так само Сіміон має теплі відносини з трампістами в США, за що отримав від видання Politico яскравий ярлик Trump fanboy.

У тіні Келіна Джорджеску

Попри це голосно заявити про себе ще раз, але вже на виборах президента Румунії Джордже Сіміон не наважився.

Він вів доволі "тиху" кампанію та швидше брав участь у виборах для "галочки", обіцяючи не традиційні для популістів "золоті гори", а "лише" 1 мільйон дешевих квартир.

Натомість нішу правого популіста серед кандидатів посів Келін Джорджеску, який був занадто радикальним навіть для AUR Сіміона (той публічно засуджував заяви політика). Джорджеску не приховував своєї любові до румунських фашистів і ще більшої – до Росії та Путіна, не мав популярності, грошей на ведення кампанії та бодай якоїсь впізнаваності в Румунії, але все одно переміг у листопаді 2024 року в першому турі виборів президента країни.

До теми Хто такий Джорджеску і як хоче ділити Україну

Незабаром з’ясувалося, що Келін Джорджеску – це не електоральна сенсація, а російська диверсія. Держава-агресорка через підставних людей вкинула в промо свого агента на тіктоці на інших цифрових платформах мільйони євро, які й забезпечили успіх "темної конячки". Після того як стало відомо, що кампанію Джорджеску фінансувала Росія, а його оточення пов’язано з російськими терористами, зокрема, кадировцями (ну, а хто ж ще міг бути куратором "короля тіктока"), результати першого туру виборів у Румунії скасували, а Конституційний суд призначив нові.

Це рішення, нагадаємо, стало головною претензією віцепрезидента США Джей Ді Венса під час його відомого виступу у Мюнхені 14 лютого 2025 року. Тоді представник Трампа звинуватив Європу у смерті демократії і назвав відсторонення проросійського фаната фашистів головної безпекової загрозою для Старого світу.

Головний фаворит нових виборів у Румунії

Ця подія стала також сигналом для Джордже Сіміона. Політик побачив, що якщо нікому невідомий Джорджеску може хакнути систему, то в добре розкрученого персонажа вийде й поготів і навіть не знадобляться криваві російські гроші. Відтак Сіміон забув про здобуті ним майже 14% і загальне 4-е місце в скасованому першому турі та увірвався в нові перегони, але в своїй кампанії почав мавпувати основні кроки Джорджеску.

Він негайно оголосив усунення Джорджеску змовою еліт і державним переворотом, а себе рятівником нації, який бореться за демократію і при цьому бойкотує фінальні дебати кандидатів.

Також у спадок від Джорджеску Сіміон отримав жорстку антиукраїнську риторику. Попри територіальні претензії до України Джордже тривалий час тримав себе в руках і навіть засуджував російське вторгнення, говорив про необхіднісь санкцій і називав Путіна воєнним злочинцем, але при цьому був проти румунської допомоги Україні.

Під час кампанії 2025 Сіміон очікувано підвищив градус. Очікуваною мішенню стали українські біженці в Румунії, яких політик почав змальовувати як непосильне фінансове ярмо для румунів і загрози всьому традиційному укладу життя в країні.

Важливо розуміти! Нині Румунія дуже активно допомагає Україні як зброєю, так і фінансами, а також виступає як логістичний хаб і тил для ЗСУ, зокрема, як ремонтна і навчальна база (румунські ВПС навчають українських пілотів літати на F-16). Також Румунія прийняла чимало біженців і відіграє велику роль у відновлення експорту українського зерна (Україна експортує 70% свого зерна чорноморським узбережжям, через румунські територіальні води), розмінування Чорного моря та є домівкою для авіації та розвідки сил НАТО. Тому результат виборів може змінити ситуацію та зруйнувати статус кво.

Результат на виборах 4 травня 2025 року підтвердив, що схема працює. Джордже Сіміон отримав майже 41% голосів і посів перше місце. Для остаточної перемоги цього недостатньо, але тепер Сіміон позмагається за пост президента країни в другому турі. Опонентом популіста буде мер Бухареста Нікушор Дан, який буквально на фотофініші випередив кандидата від керівної коаліції Кріна Антонеску, який заради виборів повернувся з політичної пенсії.

Попри розрив між Сіміоном і Даном майже удвічі говорити про впевнену перемогу Сіміона у другому турі зарано, оскільки є підстави вважати, що Сіміон вичерпав електоральні можливості прихильників ультраправих і тих виборців, що ласі до обіцянок популістів, або просто схильні до протестного голосування. Натомість Дан цілком справедливо може розраховувати на консолідацію усіх проєвропейських демократичних сил.

Додатковим фактором консолідації демократичних сил може стати факт, що Сіміона активно підтримують трампісти (а сам він носить кепку MAGA та витрачає 1,5 мільйона доларів на зустрічі з впливовими людьми з оточення президента США), а це працює в зворотній бік у Європі. Як буде насправді – дізнаємось вже 18 травня 2025 року, коли в Румунії відбудеться другий тур виборів.

Особисте життя Сіміона

Станом на 2025 рік Сіміон проживав в однокімнатній квартирі-студії в Бухаресті площею 52 квадратних метрів і жертвує 90% своєї парламентської зарплати на громадські справи, пов'язані з Румунією або румунами.

27 серпня 2022 року Джордже Сіміон одружився на 24-річній Ілінці Мунтяну. 24 квітня 2024 року Ілінка народила первістка пари, хлопчика на ім'я Раду.



Джордже Сіміон з Ілінкою Мунтяну / фото Libertatea

У своїй декларації про майно, поданій на президентські вибори 2025 року, Сіміон виявився серед кандидатів з найменшими особистими активами. З огляду на це чинне розслідування про витрату 1,5 мільйона на лобізм в США в інтересах Сіміона та AUR викликає неабияке зацікавлення громадськості та ЗМІ.