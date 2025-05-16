Все стало очевидно, – Мелоні вказала, хто блокує мир в Україні

Премʼєрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що останні події чітко показали: не всі сторони щиро прагнуть миру в Україні. Вона наголосила на необхідності беззастережного припинення вогню та гарантій безпеки для Києва.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ANSA. Премʼєрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що останні події чітко показали, хто справді готовий до миру, а хто лише імітує бажання його досягти.

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Премʼєрка Італії розставила крапки над "і"

За її словами, припинення вогню та гарантії безпеки для України – ключові умови для справжнього мирного врегулювання.

Ми повинні наполегливо домагатися беззастережного припинення вогню і миру, війна повинна закінчитися,

– наголосила Мелоні.

Італійська лідерка підкреслила, що вчорашні події чітко дали зрозуміти: "світ побачив, хто був за столом переговорів, а хто – ні".

До слова, Італія планує зробити значний вклад в економічну відбудову України, організувавши конференцію в липні 2025 року в Римі.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зустрівся з віцепрем'єр-міністром з відновлення України Олексієм Кулебою у Вероні для обговорення співпраці.