В Італії критикують Мелоні за відсутність на зустрічі лідерів "коаліції рішучих" у Києві

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні не з'явилася на зустрічі лідерів "коаліції рішучих" в Києві 10 травня. Через це її почала критикувати опозиція.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Euractiv.

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Що відомо про критику прем'єр-міністерки Італії

Джорджія Мелоні зіткнулася з критикою всередині своєї країни, тому що не була присутньою на зустрічі в Києві особисто. Вона підключилася до переговорів із римського палацу Кіджі по відеозв'язку.

Її розкритикував колишній прем'єр Джузеппе Конте, заявивши, що Мелоні "спостерігає з боку" і приймає рішення, керуючись чужою позицією.

Під керівництвом Мелоні Італія втрачена: ми більше не на передовій. Сувереністські політики шкодять країні,

– ще жорсткіше висловився інший експрем’єр Італії Маттео Ренці.

Водночас в офісі Мелоні захищають таке рішення прем'єрки, наполягаючи, що воно було "політичним", а не пов’язане з графіком. За словами джерел, наближених до Мелоні, Італія свідомо вирішила дистанціюватися від групи країн, які відкриті до розгортання військ в Україні, окрім миротворчих місій.

Відсутність Мелоні, за словами її команди, нібито сприяла збереженню єдності Європи через уникнення потенційного публічного конфлікту щодо відправки військ в Україну.

Команда Мелоні наголосила, що позиція Риму — наполягати на посиленні гарантій безпеки для України, можливо, за аналогією зі статтею 5 НАТО, але без обов’язкового надання Києву повноправного членства в альянсі,

– написали у виданні.

На думку італійської опозиції, зустріч, яка відбулася 10 травня, мала історичне значення. Лідери "коаліції рішучих" зробили спільну заяву про те, що з 12 травня має бути повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 діб.

Країни підкреслили, що надзвичайно важливо зміцнити Сили оборони та безпеки України як головну гарантію суверенітету й безпеки України. Основним елементом гарантій безпеки України також мають стати гарантійні сили (контингент).