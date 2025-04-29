Вона підкреслила необхідність надійних гарантій безпеки Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Мелоні для Corriere della Sera.

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Мелоні прокоментувала перемир'я Путіна з нагоди 9 травня

За словами Мелоні, Італія підтримує мирні ініціативи президента США Дональда Трампа та позитивно сприймає заяву українського президента Володимира Зеленського про готовність до беззастережного перемир’я, що, на її думку, свідчить про щире прагнення України до миру.

Тепер Росія повинна продемонструвати те саме. Адже триденне перемир'я, оголошене Путіним до річниці перемоги у Другій світовій війні, є чимось іншим і явно недостатнім. А мир повинен бути справедливим і тривалим,

– наголосила прем’єрка.

Мелоні підкреслила, що передусім ідеться про чіткі та надійні гарантії безпеки.

"Італія вже давно висунула свою пропозицію: необхідне рішення, натхненне статтею 5 Вашингтонського договору, навіть поза межами Договору НАТО", – нагадала вона.

Раніше російський очільник Владімір Путін оголосив про перемир'я з нагоди 9 травня, коли Росія з парадами святкує так званий День перемоги. Воно триватиме від 00:00 у ніч 7 проти 8 травня до 00:00 10 проти 11 травня.