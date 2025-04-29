Она подчеркнула необходимость надежных гарантий безопасности Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Мелони для Corriere della Sera.

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Мелони прокомментировала перемирие Путина по случаю 9 мая

По словам Мелони, Италия поддерживает мирные инициативы президента США Дональда Трампа и положительно воспринимает заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности к безоговорочному перемирию, что, по ее мнению, свидетельствует об искреннем стремлении Украины к миру.

Теперь Россия должна продемонстрировать то же самое. Ведь трехдневное перемирие, объявленное Путиным к годовщине победы во Второй мировой войне, является чем-то другим и явно недостаточным. А мир должен быть справедливым и длительным,

– подчеркнула премьер-министр.

Мелони подчеркнула, что прежде всего речь идет о четких и надежных гарантиях безопасности.

"Италия уже давно выдвинула свое предложение: необходимо решение, вдохновленное статьей 5 Вашингтонского договора, даже за пределами Договора НАТО", – напомнила она.

Ранее российский глава Владимир Путин объявил о перемирии по случаю 9 мая, когда Россия с парадами празднует так называемый День победы. Оно продлится от 00:00 в ночь 7 на 8 мая до 00:00 10 на 11 мая.