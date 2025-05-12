Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

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Что известно о критике премьер-министра Италии

Джорджия Мелони столкнулась с критикой внутри своей страны, потому что не присутствовала на встрече в Киеве лично. Она подключилась к переговорам из римского дворца Киджи по видеосвязи.

Ее раскритиковал бывший премьер Джузеппе Конте, заявив, что Мелони "наблюдает со стороны" и принимает решения, руководствуясь чужой позицией.

Под руководством Мелони Италия потеряна: мы больше не на передовой. Суверенистские политики вредят стране,

– еще жестче высказался другой экс-премьер Италии Маттео Ренци.

В то же время в офисе Мелони защищают такое решение премьера, настаивая, что оно было "политическим", а не связано с графиком. По словам источников, приближенных к Мелони, Италия сознательно решила дистанцироваться от группы стран, которые открыты к развертыванию войск в Украине, кроме миротворческих миссий.

Отсутствие Мелони, по словам ее команды, якобы способствовало сохранению единства Европы во избежание потенциального публичного конфликта по отправке войск в Украину.

Команда Мелони отметила, что позиция Рима - настаивать на усилении гарантий безопасности для Украины, возможно, по аналогии со статьей 5 НАТО, но без обязательного предоставления Киеву полноправного членства в альянсе,

– написали в издании.

По мнению итальянской оппозиции, встреча, которая состоялась 10 мая, имела историческое значение. Лидеры "коалиции решительных" сделали совместное заявление о том, что с 12 мая должно быть полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 суток.

Страны подчеркнули, что чрезвычайно важно укрепить Силы обороны и безопасности Украины как главную гарантию суверенитета и безопасности Украины. Основным элементом гарантий безопасности Украины также должны стать гарантийные силы (контингент).