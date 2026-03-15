"Золота доба" Трампа: американці ледве можуть оплатити собі їжу та комуналку, – The Guardian

У США люди надалі стикаються зі зростанням вартості життя на тлі економічних складнощів. Водночас американський президент попри подібні проблеми, заявляє про відродження економіки Сполучених Штатів.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на кількох робітників із різних штатів, які поскаржилися на ціни на продукти, комуналку та медицину.

Яка ситуація із цінами у США?

Видання наводить слова 61-річної листоноші з міста Полден у штаті Арізона, яка за останній рік втратила тисячі доларів через скорочення робочих годин, За її словами, через це їй складно оплачувати навіть базові рахунки.

63-річний доглядальник за літніми людьми Браян Вільямс отримає 17,65 долара на годину, через що він змушений жити від зарплати до зарплати, і доводиться постійно обирати, які рахунки оплачувати першими.

63-річна продавчиня Верніс Томпсон із Вільямсбергу розповіла, що половину її доходу забирає житло. За її словами, ціни на продукти й одяг продовжують зростати, і жодного зниження вартості вона не спостерігає.

54-річна Кристал Франклін з Дамфріса, що у Вірджинії, через ціни на бензин почала їздити на роботу автобусом. Вона каже, що сім'я більше не може дозволити собі багато речей через різке зростання вартості життя.

Водночас Дональд Трамп на мітингу в Кентуккі заявляв про зниження інфляції та ріст доходів. Він запевняв, що економіка стрімко зростає, проте, як зазначається, це навряд допоможе йому на майбутніх проміжних виборах.

Американський президент домігся у Конгресу скорочення витрат на медичні та продовольчі програми, і просуває скасування частини гарантії стосовно мінімальної зарплати та оплати понаднормових для частини працівників.

Водночас, згідно з опитуванням, щонайменше 7 із 10 американців вважають, що до зростання цін призвело запровадження мит Дональдом Трампом. Утім, навіть попри таку ситуацію, президент США надалі їх підвищує.

Зазначається, що з лютого 2025 до січня 2026 року американські родини витратили понад 1,7 тисячі доларів додатково через митну політику Трампа. Після скасування частини мит, Дональд Трамп оголосив нові.

Так званий One Big Beautiful Bill Act, запроваджений раніше, передбачає масштабні скорочення на наступне десятиліття: понад 1 трильйон доларів із програми Medicaid, 536 мільярдів із Medicare та 186 мільярдів зі SNAP.

Водночас адміністрація дозволяє завершитися субсидіям за програмою Affordable Care Act. За прогнозами, це може підвищити страхові внески для 22 мільйонів людей у середньому на 114% – до 1,9 тисячі доларів на рік.

Про що свідчить статистика?

Статистика також свідчить про зростання фінансового тиску на американські родини. У січні 2026 року ціни на продукти були на 2,9% вищими, ніж роком раніше, рівень харчової незабезпеченості зріс до 16% проти 12,7%.

Рахунки за комунальні послуги піднялися більш ніж на 6%. Також зростають борги домогосподарств, наприкінці 2025 року вони досягли 18,8 трильйона доларів, а борг за кредитними картами – рекордних 1,28 трильйони.

За даними видання, частка прострочених платежів зросла до 3,26%, хоча у минулому році становила 1,7%. Водночас федеральна мінімальна зарплата, 7,25 долара на годину, так і не підвищувалася з 2009 року.

The Guardian пише, що реальні доходи найменш оплачуваних працівників у 2025 року натомість навіть дещо знизилися, поки доходи найбагатших американців у довгостроковій перспективі зростають значно швидше.

Дональд Трамп минулого року скасував виконавчий наказ, який підвищував мінімальну зарплату для федеральних підрядників до 15 доларів на годину та передбачав її індексацію, що зачепило понад 300 тисяч працівників.

Ба більше, чинна адміністрація намагається скасувати гарантії понаднормової оплати для майже 4 мільйонів доглядачів за літніми людьми, середня зарплата яких у 2024 році становила 16,78 долара на годину.

