У Трампа схвалили експорт зброї до України та частково зняли затримку військової допомоги, – ЗМІ

У контексті затягування мирних переговорів Білий Дім зрештою схвалив експорт зброї в Україну на суму 50 мільйонів доларів шляхом прямих комерційних продажів (DCS) Києву. Йдеться про експорт товарів оборонного призначення, включно з технічними даними та оборонними послугами.

Про це в четвер, 1 травня, повідомили в Kyiv Post. Видання посилається на дипломатичні джерела, передає 24 Канал.

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Що відомо про експорт

У середу, 30 квітня, президентська адміністрація США поінформувала Конгрес про свій намір "дати зелене світло" експорту продукції оборонного призначення в Україну через DCS на суму від 50 мільйонів доларів.

Усі DCS проходять тихо; про них не оголошують публічно, як про продаж зброї за кордон. Новина полягає в тому, що це (продаж зброї – 24 Канал) триває, усупереч усім прогнозам, що Трамп повністю припинить співпрацю з Україною,

– розповів аналітик для Kyiv Post.

Цей дозвіл – перший після повернення Трампа до Білого дому. Це сталося лише через кілька тижнів після того, як США призупинили військову допомогу Україні, наголосивши на новому пріоритеті – припинення конфлікту за допомогою дипломатії.