Макрон і Трамп говорили про мораторій на удари по енергетиці України та Росії

Еммануель Макрон заявив, що обговорив із Дональдом Трампом можливість мораторію на удари по енергетичному сектору України та Росії. Французький президент також наголосив на необхідності посилити українську ППО перехоплювачами.

Про це пише Reuters.

Про що говорили Трамп і Макрон?

За словами Макрона, розмова з американським президентом була "дуже доброю" та "дуже конструктивною". Сторони також обговорили необхідність посилення української протиповітряної оборони.

Ми мали тривалу дискусію щодо України та Росії, необхідності швидше та сильніше допомагати нашим українським друзям з точки зору перехоплювачів, тому що це ключове питання з оборонної точки зору,

– сказав Макрон.

Під час переговорів вони торкнулися ідеї припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Деталей можливого мораторію Макрон не розкрив.

Питання підтримки української енергосистеми залишається одним із пріоритетів Франції. Макрон також планував обговорити цю ініціативу з президентом України Володимиром Зеленським.

Французький лідер висловив сподівання, що під час Генеральної асамблеї ООН вдасться досягти прогресу щодо цього питання.

Нагадаємо, французькі розвідувальні служби розглядають осінь 2027 року як можливий період масштабних російських гібридних атак, хоча раніше сценарій оцінювали на період до 2030 року.

Потенційними цілями можуть стати електростанції та мережі, залізниця, телекомунікації й системи постачання питної води. Також під загрозою можуть опинитися об'єкти, пов'язані з французькою оборонною промисловістю.

На тлі цих оцінок президент Франції Еммануель Макрон доручив уряду підготувати план захисту критичної інфраструктури та чутливих об'єктів від атак безпілотників і кібератак.

Французька влада також скликала екстрене засідання префектів, після чого в департаментах мають створити штаби з питань безпеки та оборони. До їхньої роботи залучатимуть правоохоронців, військових, представників бізнесу, освітньої сфери та рятувальників.