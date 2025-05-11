Ердоган заявив, що Туреччина готова провести переговори між Україною та Росією

Реджеп Ердоган висловився щодо переговорів України та Росії. Президент Туреччини заявив, що його країна готова провести зустрічі обох країн, щоб наблизити мир.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління комунікацій Президента Турецької Республіки.

До теми Прямі переговори України та Росії у Стамбулі: у Путіна назвали свою умову

Що заявили в Ердогана про переговори України та Росії

В Офісі президента Туреччини заявили, що Реджеп Таїп Ердоган, провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час розмови політики обговорювали двосторонні відносини між країнами, а також регіональні та глобальні питання.

Президент Ердоган заявив під час телефонної розмови, що на шляху до припинення війни між Україною та Росією досягнуто історичного поворотного моменту, тож цією можливістю слід скористатися,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, в Ердогана заявили, що Туреччина готова зробити все можливе, включно з проведенням переговорів Росії та України, для забезпечення припинення вогню та тривалого миру.

"Наш Президент заявив про важливість продовження співпраці у делікатно реалізованих процесах початку постійних мирних переговорів між Україною та Росією та відновлення України", – резюмували в офісі президента Туреччини.

До слова, Владімір Путін під час пресконференції 11 травня заявив, що готовий відновити прямі переговори без попередніх умов. За словами диктатора, це може статися 15 травня у Стамбулі.

Пізніше президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до переговорів після того, як Росія підтвердить повне припинення вогню, яке узгодили під час "коаліції рішучих" . За словами глави держави, це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни.