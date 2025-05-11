Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал глави держави.

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Що Зеленський сказав про заяви Путіна

Володимир Зеленський прокоментував заяви Путіна, які очільник Кремля зробив в ніч на 11 травня.

Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували,

– написав президент.

Глава держави підкреслив, що найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню.

За словами Зеленського, немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день.

Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись,

– підсумував він.

На слова Путіна відреагував також керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтентант Андрій Коваленко. Він заявив, що Росія повинна погодитись на те, чого постійно намагається уникнути – тобто повне припинення вогню.

Нагадаємо, під час свого виступу вночі 11 травня Владімір Путін запропонував Україні відновити прямі переговори без попередніх умов. Місцем нової зустрічі президент Росії захотів обрати Стамбул, а датою початку перемовин – 15 травня.