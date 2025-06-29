Час покаже, – син Трампа Ерік не виключив, що балотуватиметься у президенти США

Другий син американського лідера Ерік Трамп прокоментував свої політичні амбіції. За його словами, для нього або для інших членів його родини політичний шлях буде легким, якщо вони вирішать балотуватися в президенти.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Еріка Трампа в інтерв'ю Financial Times.

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Політичні амбіції Еріка Трампа

На питання журналістів, чи буде він балотуватися на виборах президента у 2028 році, Ерік Трамп відповів, що "час покаже". Син американського лідера підкреслив, що є більше людей на цю посаду, ніж просто він.

Хотів би я, щоб мої діти прожили те саме, що довелося пережити мені за останнє десятиліття? Знаєте, якби відповідь була "так", то політичний шлях був би легким, тобто, я думаю, я міг би це зробити. І, до речі, думаю, що інші члени нашої родини теж могли б,

– сказав Трамп.

У виданні зазначили, що Ерік Трамп є більш залученим у сімейний бізнес, ніж політику, на відміну від його старшого брата Дональда-молодшого, який допомагав своєму батьку в його передвиборчій кампанії, та сестри Іванки, яка працювала в першій адміністрації Трампа.

Також Ерік Трамп заявив, що його абсолютно не вражає половина політиків. Він припустив, що сам "міг би робити це дуже ефективно".