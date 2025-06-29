Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Эрика Трампа в интервью Financial Times.

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Политические амбиции Эрика Трампа

На вопрос журналистов, будет ли он баллотироваться на выборах президента в 2028 году, Эрик Трамп ответил, что "время покажет". Сын американского лидера подчеркнул, что есть больше людей на эту должность, чем просто он.

Хотел бы я, чтобы мои дети прожили то же, что пришлось пережить мне за последнее десятилетие? Знаете, если бы ответ был "да", то политический путь был бы легким, то есть, я думаю, я мог бы это сделать. И, кстати, думаю, что другие члены нашей семьи тоже могли бы,

– сказал Трамп.

В издании отметили, что Эрик Трамп является более вовлеченным в семейный бизнес, чем политику, в отличие от его старшего брата Дональда-младшего, который помогал своему отцу в его предвыборной кампании, и сестры Иванки, которая работала в первой администрации Трампа.

Также Эрик Трамп заявил, что его совершенно не впечатляет половина политиков. Он предположил, что сам "мог бы делать это очень эффективно".