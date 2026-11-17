Росія планує тримати курс на ескалацію щонайменше до весни 2027 року. Військовий експерт Тарас Жовтенко наголосив, що в таких умовах Київ має повністю синхронізувати переговорну позицію з Європою.

Фахівець з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва розібрав очікування від майбутньої тристоронньої зустрічі Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна в китайському Шеньчжені в ефірі 24 Каналу.

На його думку, спроби охрестити ці перемовини "Ялтою 2.0" є безпідставними через кардинально іншу геополітичну ситуацію та суб'єктність Європи.

Провал кремлівських ультиматумів

Кремлівський диктатор прагне повернути сфери впливу в Європі та вимагає відсунення НАТО до кордонів 1997 року. Проте ані Вашингтон, ані Пекін не готові схвалювати такі ультиматуми, адже Китай не зацікавлений у надмірній ескалації без вигідних економічних домовленостей із Брюсселем.

Головна мета Китаю полягає в тому, щоб самим фактом такої зустрічі ще більше узалежнити від себе і Трампа, і Путіна. Для маніпуляцій переговорами у власних інтересах китайська сторона активно використовує важелі тиску, зокрема ситуацію довкола Ірану,

– каже військовий експерт.

Зі свого боку Дональд Трамп прагне продемонструвати американському Конгресу недоторканність власних зовнішньополітичних ініціатив і підготувати ґрунт для бізнес-проєктів. Американська переговорна група на чолі з Джаредом Кушнером і Стівеном Віткоффом не складається з кадрових дипломатів, тому розраховувати на глибоке вирішення безпекових питань із боку США не варто.

Тарас Жовтенко про позицію України на переговорах: відео

Синхронізація з Європою та коаліційні сили

Росія не планує змінювати свій ескалаційний курс принаймні до весни 2027 року. У таких умовах єдиним надійним стратегічним партнером для Києва залишаються європейські держави.

Наша позиція має бути максимально синхронізованою з європейською... Без Європи за столом переговорів жодні питання, пов'язані з НАТО чи архітектурою безпеки, не повинні вирішуватися,

– підкреслив Тарас Жовтенко.

Експерт додав, що Україна володіє найпотужнішим бойовим потенціалом серед європейських армій і має стати наріжним каменем безпеки континенту. Водночас Європі та Україні необхідно готуватися до реалістичних сценаріїв розгортання міжнародних коаліційних сил безпосередньо в умовах бойових дій.

Раніше консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус попереджав про ризики тристороннього саміту, де Росія спробує нав'язати власні умови завершення війни за спиною Києва.