Позиция Украины на переговорах должна быть максимально согласована с европейской / Getty Images
Россия планирует продолжать курс на эскалацию как минимум до весны 2027 года. Военный эксперт Тарас Жовтенко подчеркнул, что в таких условиях Киев должен полностью согласовать свою переговорную позицию с Европой.
Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива проанализировал ожидания от предстоящей трехсторонней встречи Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина в китайском Шэньчжэне в эфире 24 Канала.
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По его мнению, попытки окрестить эти переговоры "Ялтой 2.0" являются безосновательными из-за кардинально иной геополитической ситуации и субъектности Европы.
Провал кремлевских ультиматумов
Кремлевский диктатор стремится вернуть сферы влияния в Европе и требует отвода НАТО к границам 1997 года. Однако ни Вашингтон, ни Пекин не готовы соглашаться на такие ультиматумы, ведь Китай не заинтересован в чрезмерной эскалации без выгодных экономических договоренностей с Брюсселем.
Главная цель Китая заключается в том, что самим фактом такой встречи еще больше сделать зависимыми от себя и Трампа, и Путина. Для манипулирования переговорами в собственных интересах китайская сторона активно использует рычаги давления, в частности ситуацию вокруг Ирана
Со своей стороны Дональд Трамп стремится продемонстрировать американскому Конгрессу неприкосновенность собственных внешнеполитических инициатив и подготовить почву для бизнес-проектов. Американская переговорная группа во главе с Джаредом Кушнером и Стивеном Виткоффом не состоит из кадровых дипломатов, поэтому рассчитывать на глубокое решение вопросов безопасности со стороны США не стоит.
Тарас Жовтенко о позиции Украины на переговорах: видео
Синхронизация с Европой и коалиционные силы
Россия не планирует менять свой курс на эскалацию по крайней мере до весны 2027 года. В таких условиях единственным надежным стратегическим партнером для Киева остаются европейские государства.
Наша позиция должна быть максимально синхронизирована с европейской... Без Европы за столом переговоров никакие вопросы, связанные с НАТО или архитектурой безопасности, не должны решаться
Эксперт добавил, что Украина обладает самым мощным боевым потенциалом среди европейских армий и должна стать краеугольным камнем безопасности континента. В то же время Европе и Украине необходимо готовиться к реалистичным сценариям развертывания международных коалиционных сил непосредственно в условиях боевых действий.
Ранее консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус предупреждал о риски трехстороннего саммита, в ходе которого Россия попытается навязать свои условия завершения войны за спиной Киева.
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