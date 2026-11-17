Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива проанализировал ожидания от предстоящей трехсторонней встречи Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина в китайском Шэньчжэне в эфире 24 Канала.

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По его мнению, попытки окрестить эти переговоры "Ялтой 2.0" являются безосновательными из-за кардинально иной геополитической ситуации и субъектности Европы.

Провал кремлевских ультиматумов

Кремлевский диктатор стремится вернуть сферы влияния в Европе и требует отвода НАТО к границам 1997 года. Однако ни Вашингтон, ни Пекин не готовы соглашаться на такие ультиматумы, ведь Китай не заинтересован в чрезмерной эскалации без выгодных экономических договоренностей с Брюсселем.

Главная цель Китая заключается в том, что самим фактом такой встречи еще больше сделать зависимыми от себя и Трампа, и Путина. Для манипулирования переговорами в собственных интересах китайская сторона активно использует рычаги давления, в частности ситуацию вокруг Ирана– говорит военный эксперт.

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Со своей стороны Дональд Трамп стремится продемонстрировать американскому Конгрессу неприкосновенность собственных внешнеполитических инициатив и подготовить почву для бизнес-проектов. Американская переговорная группа во главе с Джаредом Кушнером и Стивеном Виткоффом не состоит из кадровых дипломатов, поэтому рассчитывать на глубокое решение вопросов безопасности со стороны США не стоит.

Тарас Жовтенко о позиции Украины на переговорах: видео

Синхронизация с Европой и коалиционные силы

Россия не планирует менять свой курс на эскалацию по крайней мере до весны 2027 года. В таких условиях единственным надежным стратегическим партнером для Киева остаются европейские государства.

Наша позиция должна быть максимально синхронизирована с европейской... Без Европы за столом переговоров никакие вопросы, связанные с НАТО или архитектурой безопасности, не должны решаться– подчеркнул Тарас Жовтенко.

Эксперт добавил, что Украина обладает самым мощным боевым потенциалом среди европейских армий и должна стать краеугольным камнем безопасности континента. В то же время Европе и Украине необходимо готовиться к реалистичным сценариям развертывания международных коалиционных сил непосредственно в условиях боевых действий.

Ранее консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус предупреждал о риски трехстороннего саммита, в ходе которого Россия попытается навязать свои условия завершения войны за спиной Киева.