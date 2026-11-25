Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Україна має повне право завдавати далекобійних ударів по військових об'єктах Росії, оскільки захищає себе від російської агресії. Водночас Таллінн не дозволяє використовувати свою територію чи повітряний простір для атак по Росії.

Про це голова естонської дипломатії сказав у коментарі для 24 Каналу.

Які подробиці?

За словами Цахкни, Естонія не зацікавлена в подальшій ескалації напруженості в Балтійському морі. Водночас відповідальність за загострення безпекової ситуації він поклав на Москву, наголосивши, що Росія може це припинити, зупинивши війну проти України та агресивні дії проти Європи.

При цьому, країна не дозволяє використовувати свою територію чи повітряний простір для атак по Росії.

Ми не дозволяємо нікому використовувати наші території для атак на Росію,

– наголосив Цахкна.

Міністр також звернув увагу на стратегічне значення Балтійського моря для Росії, адже через цей вузький морський коридор проходить понад 60% російського експорту газу та нафти.

Окремо він підкреслював, що НАТО не є агресивним альянсом, а має оборонний характер. За його словами, єдиною стороною, яка здійснює агресію в цій ситуації, залишається Росія.

Слід зауважити, що Естонія закриває кордон з Росією. Цахкна пояснив, що Таллін діє за прикладом Фінляндії. Так, уже обмежено рух на прикордонних автомагістралях і посилено перевірки людей, майна та транспорту.

З 1 грудня обмеження запрацюють у повному обсязі. За словами міністра, це сигнал про готовність Естонії та Європи протистояти російському тиску.