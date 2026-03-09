Туреччина розгорнула винищувачі F-16 та ППО на Північному Кіпрі

Туреччина відправила шість винищувачів F-16 для посилення безпеки частини Кіпру. Приземлились вони 9 березня у невизнаній Турецькій Республіці Північного Кіпру.

Про це повідомили в NTV.

Що відомо про посилення захисту Кіпру?

Як повідомив телеканал, раніше Туреччина анонсувала відправку винищувачів до ТРПК. Вже 9 березня шість бойових літаків F-16 приземлились в аеропорту Ерджан.

У міністерстві національної оборони Туреччини заявили, що рішення ухвалили у межах поетапного посилення безпеки на частині острова. Також запевнили, що вони не заважатимуть цивільним рейсам.

Окрім винищувачів, на Північному Кіпрі розгорнули системи ППО. У відомстві додали, що надалі можуть вводити безпекові заходи залежно від ситуації у регіоні.

Яка ситуація на Кіпрі?