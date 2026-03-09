Туреччина розгорнула винищувачі F-16 та ППО на Північному Кіпрі
- Туреччина 9 березня відправила шість винищувачів F-16 до Північного Кіпру для посилення безпеки.
- Окрім винищувачів, в регіону також розгорнуто системи ППО, а в майбутньому можуть вживатися додаткові безпекові заходи залежно від ситуації.
Туреччина відправила шість винищувачів F-16 для посилення безпеки частини Кіпру. Приземлились вони 9 березня у невизнаній Турецькій Республіці Північного Кіпру.
Про це повідомили в NTV.
Що відомо про посилення захисту Кіпру?
Як повідомив телеканал, раніше Туреччина анонсувала відправку винищувачів до ТРПК. Вже 9 березня шість бойових літаків F-16 приземлились в аеропорту Ерджан.
У міністерстві національної оборони Туреччини заявили, що рішення ухвалили у межах поетапного посилення безпеки на частині острова. Також запевнили, що вони не заважатимуть цивільним рейсам.
Окрім винищувачів, на Північному Кіпрі розгорнули системи ППО. У відомстві додали, що надалі можуть вводити безпекові заходи залежно від ситуації у регіоні.
Яка ситуація на Кіпрі?
Іран кілька разів атакував об'єкти на Кіпрі. Зокрема, 2 березня "Шахед" вдарив по авіабазі британських ВПС на Кіпрі. У міноборони Британії не уточнили звідки був запущений дрон. Серед його уламків були російські деталі.
Кілька європейських країн направили військово-морські сили та ППО для захисту Кіпру від можливих іранських атак.
Водночас міжнародний аеропорт Пафосу призупиняв роботу через загрозу атаки безпілотників.