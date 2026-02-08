"Дика вечеря": у листах Епштейн хвалився зустріччю з Маском та Цукербергом

Міністерством юстиції США оприлюднило електронні листи, у яких Джеффрі Епштейн хвалився зустріччю з Марком Цукербергом, Рідом Гоффманом, Ілоном Маском і Пітером Тілем та описував її як "дику вечерю".

Про це йдеться в матеріалі New York Post.

Про яку вечерю йдеться?

Джеффрі Епштейн згадував про цю зустріч у листі від 20 серпня 2015 року до мільярдера Тома Пріцкера, який поцікавився, чи планує він поїздку до Нью-Йорка пізніше того ж місяця.

Водночас він не уточнив, що саме відбувалося під час вечері з представниками технологічного бізнесу.

Варто зазначити, що про факт цієї зустрічі вперше повідомило видання Vanity Fair у 2019 році. За даними видання, захід відбувся у Пало-Альто (Каліфорнія), його організував співзасновник LinkedIn Рід Гоффман на честь нейробіолога Массачусетського технологічного інституту Еда Бойдена.

Представники Meta прокоментували ситуацію та послалися на заяву, оприлюднену ще у 2019 році.

Марк лише один раз побіжно зустрівся з Епштейном на вечері, присвяченій ученим, яку організовував не Епштейн,

– заявив тоді прессекретар Цукерберга Бен Лаболт.

За його словами, після цього Марк більше не спілкувався з Епштейном.

Vanity Fair також писало, що саме Маск представив Цукерберга Епштейну під час тієї вечері – це твердження Маск заперечив.

Нові розсекречені листи також свідчать, що Маск листувався з Епштейном щодо можливого візиту на його сумнозвісний острів Літтл-Сент-Джеймс, однак фактично туди так і не поїхав. У відповідь сам мільярдер заявив, що неодноразово відмовлявся від подібних запрошень і підтримує повне оприлюднення матеріалів справи.

Що знайшли в нових файлах Епштейна?