"Дика вечеря": у листах Епштейн хвалився зустріччю з Маском та Цукербергом
- Джеффрі Епштейн у листах згадував про зустріч з Марком Цукербергом, Ілоном Маском, Рідом Гоффманом та Пітером Тілем, описуючи її як "дику вечерю".
- Ілон Маск заперечив твердження, що він представив Цукерберга Епштейну, та заявив, що ніколи не відвідував острів Літтл-Сент-Джеймс, незважаючи на запрошення.
Міністерством юстиції США оприлюднило електронні листи, у яких Джеффрі Епштейн хвалився зустріччю з Марком Цукербергом, Рідом Гоффманом, Ілоном Маском і Пітером Тілем та описував її як "дику вечерю".
Про це йдеться в матеріалі New York Post.
Про яку вечерю йдеться?
Джеффрі Епштейн згадував про цю зустріч у листі від 20 серпня 2015 року до мільярдера Тома Пріцкера, який поцікавився, чи планує він поїздку до Нью-Йорка пізніше того ж місяця.
Водночас він не уточнив, що саме відбувалося під час вечері з представниками технологічного бізнесу.
Варто зазначити, що про факт цієї зустрічі вперше повідомило видання Vanity Fair у 2019 році. За даними видання, захід відбувся у Пало-Альто (Каліфорнія), його організував співзасновник LinkedIn Рід Гоффман на честь нейробіолога Массачусетського технологічного інституту Еда Бойдена.
Представники Meta прокоментували ситуацію та послалися на заяву, оприлюднену ще у 2019 році.
Марк лише один раз побіжно зустрівся з Епштейном на вечері, присвяченій ученим, яку організовував не Епштейн,
– заявив тоді прессекретар Цукерберга Бен Лаболт.
За його словами, після цього Марк більше не спілкувався з Епштейном.
Vanity Fair також писало, що саме Маск представив Цукерберга Епштейну під час тієї вечері – це твердження Маск заперечив.
Нові розсекречені листи також свідчать, що Маск листувався з Епштейном щодо можливого візиту на його сумнозвісний острів Літтл-Сент-Джеймс, однак фактично туди так і не поїхав. У відповідь сам мільярдер заявив, що неодноразово відмовлявся від подібних запрошень і підтримує повне оприлюднення матеріалів справи.
Що знайшли в нових файлах Епштейна?
30 січня 2026 року у відкритий доступ потрапили понад 3 мільйони сторінок матеріалів, включно з тисячами відео та сотнями тисяч зображень, пов'язаних зі справою фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачують у сексуальній експлуатації та торгівлі людьми.
У нових файлах ім'я Дональда Трампа згадується понад 38 тисяч разів. У документах є свідчення про звинувачення президента США у нібито зґвалтуванні 13-річної дівчинки.
Файли також містять тисячі згадок про Володимира Путіна. Зазначається, що Епштейн протягом багатьох років намагався організувати з очільником Кремля зустріч.