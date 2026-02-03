Клінтони погодилися свідчити у справі Епштейна, – Reuters

Міністерство юстиції США нещодавно оприлюднило мільйони документів, пов'язаних з Джеффрі Епштейном. Білл та Гілларі Клінтони заявили, що дадуть свідчення в рамках розслідування Конгресу.

Це рішення може зірвати заплановане республіканцями голосування в Палаті представників щодо звинувачення двох демократів у неповазі до суду, що загрожує кримінальним переслідуванням. Про це повідомляє Reuters.

Чому Клінтони погодились свідчити у справі Епштейна?

Нещодавнє оприлюднення Міністерством юстиції США мільйонів внутрішніх документів, пов'язаних з Епштейном, виявило зв'язки покійного фінансиста та сексуального злочинця з багатьма відомими людьми в політиці, фінансах, наукових колах та бізнесі.

Комітет з нагляду Палати представників рекомендував визнати Клінтонів винними у неповазі до суду за відмову свідчити про їхні стосунки з Епштейном. Клінтони пропонували співпрацювати з комісією, але відмовилися з'явитися особисто. Вони стверджувли, що розслідування було "партійною операцією, спрямованою на захист Дональда Трампа".

На запитання, чи відкладе Палата представників голосування за неповагу до суду проти Клінтонів, спікер Палати представників Майк Джонсон відповів, що вони зараз над цим працюють, а адвокати вивчають усі деталі.

Як Клінтони пов'язані з Епштейном?

Білл Клінтон кілька разів літав літаком Епштейна на початку 2000-х років після звільнення з посади. Він висловив жаль щодо цих стосунків і додав, що нічого не знав про його злочинну діяльність.

Республіканський представник США Джеймс Комер, який очолює наглядовий комітет Палати представників, заявив, що Клінтони не назвали дату своїх показань, і що він обговорить наступні кроки з членами комітету.

Адвокат Клінтонів заявив, що вони погоджуються на умови, але ці умови знову нечіткі, і вони не назвали дат своїх показань. Я уточню умови, на які вони погоджуються, а потім обговорю наступні кроки з членами мого комітету,

– заявив Комер.

Що відомо про нові оприлюднені файли Епштейна?