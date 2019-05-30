Глава МЗС Туреччини прибув до Києва та провів пресконференцію із Сибігою: головні тези

У п'ятницю, 30 травня, до Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Очільник зовнішньополітичного відомства провів спільну пресконференцію з українським колегою Андрієм Сибігою.

Глави МЗС Туреччини й України розповіли про переговори, перемир'я, а також, якою була мета візиту Фідана до Москви за день до цього. Головні тези пресконференції для вас передає 24 Канал.

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Що сказали Фідан та Сибіга на пресконференції