Глава МЗС Туреччини прибув до Києва та провів пресконференцію із Сибігою: головні тези
У п'ятницю, 30 травня, до Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Очільник зовнішньополітичного відомства провів спільну пресконференцію з українським колегою Андрієм Сибігою.
Глави МЗС Туреччини й України розповіли про переговори, перемир'я, а також, якою була мета візиту Фідана до Москви за день до цього. Головні тези пресконференції для вас передає 24 Канал.
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Що сказали Фідан та Сибіга на пресконференції
За словами Фідана, передусім Туреччину не цікавить, де саме проводитимуться переговори про мир між Києвом та Москвою. Водночас турецька влада зацікавлена в тому, як максимально швидко можна досягнути завершення війни в Україні. Ми віримо, що реальним є проведення другого туру переговорів, і зазначаю про готовність Туреччини приймати ці переговори у себе, Хакан Фідан також підкреслив, що Україна є стратегічним партнером Туреччини, тому відносини між нашими країнами можна поглиблювати в різних сферах. Хакан Фідан зазначив, що підтримка щодо суверенітету й територіальної цілісності та незалежності України з боку Туреччини є повною. Хакан Фідан стверджує, що під час переговорів у Росії питання членства України в НАТО не було на порядку денному. Міністр додав, що в питанні України й НАТО "треба розглядати, яка форма співпраці буде максимально корисна для України в тому числі". Є різні бачення союзників. Це дискусія всередині Альянсу вже довгий час. Глава МЗС Туреччини вважає, що як і в Україні, так і в Секторі Газа найважливіше негайно досягти перемир'я. Так він відреагував на повідомлення ЗМІ щодо оприлюдненого тексту плану припинення вогню в Секторі Гази. "Міжнародна спільнота має підтримати це питання, і ми постійно продовжуємо докладати зусиль. Наше бачення зрозуміле, як я думаю. Я знаю, що зараз сторони розглядають цей документ, тому це єдине, що я хочу сказати", – сказав глава МЗС Туреччини. Турецький міністр підтвердив, що повернувся з Москви. Пояснив, що виконує доручення президента Ердогана. Ми реалізовуємо човникову дипломатію. Спочатку в Москві ми послухали російську сторону, передали наші думки та оцінки. І, як знаєте, Росія зазначила свою готовність 2 червня продовжити перемовини. А сьогодні в Києві ми маємо обмін думок з українськими друзями, Також міністр додав, що вже обговорив з Андрієм Сибігою останні події. Глава МЗС Туреччини також розповів, що також зустрінеться з Володимиром Зеленським. Андрій Сибіга зазначив, що за деякими напрямками Україна стала лідером у світі, якщо брати дронові технології. І за деякими напрямками, знову ж таки, ми наростили наше виробництво на порядки. Навіть, за деякими показниками, в 35 разів ми масштабували виробництво військового обладнання, зброї для потреб української армії, для потреб української оборони, За його словами, Україна робитиме все для того, щоб ставали все більш самодостатньою і позбуватися залежності від окремих країн у виробництві озброєнь. За словами Фідана, перед нами є два шляхи: або ми закриємо очі на продовження цієї війни, або до кінця цього року досягнемо постійного миру. Ми, Туреччина, вважаємо єдиним шляхом негайне досягнення миру та перемир'я, справедливого та постійного миру, Він додав, що стамбульські перемовини додали нового імпульсу мирному процесу щодо перемир'я та завершення війни. Андрій Сибіга заявив, що Україна прагне отримати меморандум Росії до другого раунду переговорів. Міністр зазначив, що Україна за результатами попередньої зустрічі в Стамбулі вже передала російській стороні своє бачення подальших кроків, зокрема щодо параметрів перемир'я. Тепер цього ж чекають від Росії. Проте він наголошує, що наступна запланована зустріч із росіянами має бути предметною, щоб обговорити конкретні кроки для подальших мирних зусиль, зокрема параметрів майбутнього перемирʼя.
Туреччина готова прийняти другий раунд переговорів
– заявив глава МЗС країни.
Чи обговорювали у Москві членство у НАТО
Фідан висловився про перемир'я
Чому глава МЗС Туреччини їздив до Москви
– заявив Хакан Фідан.
Україна виробляє 40% потреб для власної армії, – Сибіга
– сказав міністр.
Ми підходимо до роздоріжжя у війні, – Фідан
– заявив глава МЗС Туреччини.
Сибіга про дедлайни для російського меморандуму
За словами Фідана, передусім Туреччину не цікавить, де саме проводитимуться переговори про мир між Києвом та Москвою. Водночас турецька влада зацікавлена в тому, як максимально швидко можна досягнути завершення війни в Україні.
Ми віримо, що реальним є проведення другого туру переговорів, і зазначаю про готовність Туреччини приймати ці переговори у себе,
Хакан Фідан також підкреслив, що Україна є стратегічним партнером Туреччини, тому відносини між нашими країнами можна поглиблювати в різних сферах.
Хакан Фідан зазначив, що підтримка щодо суверенітету й територіальної цілісності та незалежності України з боку Туреччини є повною.
Хакан Фідан стверджує, що під час переговорів у Росії питання членства України в НАТО не було на порядку денному.
Міністр додав, що в питанні України й НАТО "треба розглядати, яка форма співпраці буде максимально корисна для України в тому числі". Є різні бачення союзників. Це дискусія всередині Альянсу вже довгий час.
Глава МЗС Туреччини вважає, що як і в Україні, так і в Секторі Газа найважливіше негайно досягти перемир'я. Так він відреагував на повідомлення ЗМІ щодо оприлюдненого тексту плану припинення вогню в Секторі Гази.
"Міжнародна спільнота має підтримати це питання, і ми постійно продовжуємо докладати зусиль. Наше бачення зрозуміле, як я думаю. Я знаю, що зараз сторони розглядають цей документ, тому це єдине, що я хочу сказати", – сказав глава МЗС Туреччини.
Турецький міністр підтвердив, що повернувся з Москви. Пояснив, що виконує доручення президента Ердогана.
Ми реалізовуємо човникову дипломатію. Спочатку в Москві ми послухали російську сторону, передали наші думки та оцінки. І, як знаєте, Росія зазначила свою готовність 2 червня продовжити перемовини. А сьогодні в Києві ми маємо обмін думок з українськими друзями,
Також міністр додав, що вже обговорив з Андрієм Сибігою останні події. Глава МЗС Туреччини також розповів, що також зустрінеться з Володимиром Зеленським.
Андрій Сибіга зазначив, що за деякими напрямками Україна стала лідером у світі, якщо брати дронові технології.
І за деякими напрямками, знову ж таки, ми наростили наше виробництво на порядки. Навіть, за деякими показниками, в 35 разів ми масштабували виробництво військового обладнання, зброї для потреб української армії, для потреб української оборони,
За його словами, Україна робитиме все для того, щоб ставали все більш самодостатньою і позбуватися залежності від окремих країн у виробництві озброєнь.
За словами Фідана, перед нами є два шляхи: або ми закриємо очі на продовження цієї війни, або до кінця цього року досягнемо постійного миру.
Ми, Туреччина, вважаємо єдиним шляхом негайне досягнення миру та перемир'я, справедливого та постійного миру,
Він додав, що стамбульські перемовини додали нового імпульсу мирному процесу щодо перемир'я та завершення війни.
Андрій Сибіга заявив, що Україна прагне отримати меморандум Росії до другого раунду переговорів.
Міністр зазначив, що Україна за результатами попередньої зустрічі в Стамбулі вже передала російській стороні своє бачення подальших кроків, зокрема щодо параметрів перемир'я. Тепер цього ж чекають від Росії.
Проте він наголошує, що наступна запланована зустріч із росіянами має бути предметною, щоб обговорити конкретні кроки для подальших мирних зусиль, зокрема параметрів майбутнього перемирʼя.