Укр Рус
Геополітика Європа Глава МЗС Туреччини прибув до Києва та провів пресконференцію із Сибігою: головні тези
30 травня, 13:52
19

Глава МЗС Туреччини прибув до Києва та провів пресконференцію із Сибігою: головні тези

Дмитро Усик

У п'ятницю, 30 травня, до Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Очільник зовнішньополітичного відомства провів спільну пресконференцію з українським колегою Андрієм Сибігою.

Глави МЗС Туреччини й України розповіли про переговори, перемир'я, а також, якою була мета візиту Фідана до Москви за день до цього. Головні тези пресконференції для вас передає 24 Канал.

Дивіться також Таємний план Трампа розсварити Китай і Росію зазнав краху: чому не працює "стратегія Ніксона"

Що сказали Фідан та Сибіга на пресконференції

13:50, 30 травня

Туреччина готова прийняти другий раунд переговорів

За словами Фідана, передусім Туреччину не цікавить, де саме проводитимуться переговори про мир між Києвом та Москвою. Водночас турецька влада зацікавлена в тому, як максимально швидко можна досягнути завершення війни в Україні.

Ми віримо, що реальним є проведення другого туру переговорів, і зазначаю про готовність Туреччини приймати ці переговори у себе,
– заявив глава МЗС країни.

Хакан Фідан також підкреслив, що Україна є стратегічним партнером Туреччини, тому відносини між нашими країнами можна поглиблювати в різних сферах.

13:45, 30 травня

Хакан Фідан зазначив, що підтримка щодо суверенітету й територіальної цілісності та незалежності України з боку Туреччини є повною.

13:40, 30 травня

Чи обговорювали у Москві членство у НАТО

Хакан Фідан стверджує, що під час переговорів у Росії питання членства України в НАТО не було на порядку денному. 

Міністр додав, що в питанні України й НАТО "треба розглядати, яка форма співпраці буде максимально корисна для України в тому числі". Є різні бачення союзників. Це дискусія всередині Альянсу вже довгий час.

13:36, 30 травня

Фідан висловився про перемир'я

Глава МЗС Туреччини вважає, що як і в Україні, так і в Секторі Газа найважливіше негайно досягти перемир'я. Так він відреагував на повідомлення ЗМІ щодо оприлюдненого тексту плану припинення вогню в Секторі Гази.

"Міжнародна спільнота має підтримати це питання, і ми постійно продовжуємо докладати зусиль. Наше бачення зрозуміле, як я думаю. Я знаю, що зараз сторони розглядають цей документ, тому це єдине, що я хочу сказати", – сказав глава МЗС Туреччини.

13:34, 30 травня

Чому глава МЗС Туреччини їздив до Москви

Турецький міністр підтвердив, що повернувся з Москви. Пояснив, що виконує доручення президента Ердогана.

Ми реалізовуємо човникову дипломатію. Спочатку в Москві ми послухали російську сторону, передали наші думки та оцінки. І, як знаєте, Росія зазначила свою готовність 2 червня продовжити перемовини. А сьогодні в Києві ми маємо обмін думок з українськими друзями,
– заявив Хакан Фідан.

Також міністр додав, що вже обговорив з Андрієм Сибігою останні події. Глава МЗС Туреччини також розповів, що також зустрінеться з Володимиром Зеленським.

13:30, 30 травня

Україна виробляє 40% потреб для власної армії, – Сибіга

Андрій Сибіга зазначив, що за деякими напрямками Україна стала лідером у світі, якщо брати дронові технології.

І за деякими напрямками, знову ж таки, ми наростили наше виробництво на порядки. Навіть, за деякими показниками, в 35 разів ми масштабували виробництво військового обладнання, зброї для потреб української армії, для потреб української оборони,
– сказав міністр.

За його словами, Україна робитиме все для того, щоб ставали все більш самодостатньою і позбуватися залежності від окремих країн у виробництві озброєнь.

13:21, 30 травня

Ми підходимо до роздоріжжя у війні, – Фідан

За словами Фідана, перед нами є два шляхи: або ми закриємо очі на продовження цієї війни, або до кінця цього року досягнемо постійного миру.

Ми, Туреччина, вважаємо єдиним шляхом негайне досягнення миру та перемир'я, справедливого та постійного миру,
– заявив глава МЗС Туреччини.

Він додав, що стамбульські перемовини додали нового імпульсу мирному процесу щодо перемир'я та завершення війни.

13:19, 30 травня

Сибіга про дедлайни для російського меморандуму

Андрій Сибіга заявив, що Україна прагне отримати меморандум Росії до другого раунду переговорів.

Міністр зазначив, що Україна за результатами попередньої зустрічі в Стамбулі вже передала російській стороні своє бачення подальших кроків, зокрема щодо параметрів перемир'я. Тепер цього ж чекають від Росії.

Проте він наголошує, що наступна запланована зустріч із росіянами має бути предметною, щоб обговорити конкретні кроки для подальших мирних зусиль, зокрема параметрів майбутнього перемирʼя. 