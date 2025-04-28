Філіппіни підняли прапори над 3 спірними островами у відповідь на витівку Китаю

26 квітня стало відомо, що Китай зробив висадку на спірний острів "Сенді-Кей 2" у Південно-Китайському морі. Цей острів розташований за 5 кілометрів від військової бази Філіппін.

27 квітня Філіппіни відповіли на дії Пекіну тією ж самою монетою і висадили свої сили на одразу на трьох спірних островах: "Сенді-Кей 1", "Сенді-Кей 2" та "Сенді-Кей 3", передає 24 Канал із посиланням на Philippine News Agency.

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Що відомо

Так, у неділю, Національна оперативно-тактична група "Західне Філіппінське море" здійснила Міжвідомчу морську операцію.

Чотири зведені групи на надувних човнах були висаджені на три спірні острівці. Під час операції команди зафіксували незаконну присутність китайського корабля берегової охорони 5102 приблизно за 914 метрів на схід від "Сенді-Кей 2", а також сім суден китайської морської міліції поблизу "Сенді-Кей 2" та "Сенді-Кей 3"

У Манілі наголосили, що ця "операція є свідченням непохитної відданості та зобов'язань уряду Філіппін щодо захисту суверенітету, суверенних прав і юрисдикції країни у Західному Філіппінському морі". Також країна зазначила, що операція підкреслює її прагнення до захисту свого морського простору, дотримання міжнародного права і забезпечення миру та стабільності в регіоні.

Філіппінці так само, як і китайці провели демонстративне фотографування з власними прапорами / Фото Philippine News Agency

Нагадаємо, що 26 квітня берегова охорона Китаю висадилася на риф "Сенді-Кей 2" та сфотографувалась там з власним прапором. У Пекіні заявили, що хотіли очистити острів від сміття, а також показати, що риф належить саме Китаю.

Зазначимо, що конфлікт між Китаєм та Філіппінами навколо рифу Сенди-Кей почався в 2012 році, коли Пекін почав розширювати свою військову присутність в регіоні.

У 2016 році Міжнародний суд з морського права виніс рішення на користь Філіппін, постановивши, що Китай не має права на риф Сенді-Кей. Однак Китай відмовився виконати рішення суду, що призвело до подальшого напруження в регіоні.