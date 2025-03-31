"Урсула лаяла мене пів години і назвала ідіотом", – Фіцо поскаржився на Ляєн
- Роберт Фіцо заявив, що Урсула фон дер Ляєн розкритикувала його.
- Фіцо стверджує, що його критикують несправедливо, оскільки інші політики, такі як Макрон, не зазнали подібної критики.
Роберт Фіцо під час власної пресконференції заявив, що Урсула фон дер Ляєн вилаяла його. Буцімто президентка Єврокомісії подзвонила словацькому прем'єру та розкритикувала його.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ta3.
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За що фон дер Ляєн лаяла Фіцо
Прем'єр розповів про свою розмову з політикинею. Вона стосувалася запровадження мит проти Європи з боку США.
Урсула мене страшенно, страшенно лаяла. "Роберте, що ти зробив, навіщо ти так домовлявся з Трампом?" Вона мене пів години лаяла, мовляв, я повний ідіот,
– сказав Фіцо.
Мається на увазі візит Фіцо до Трампа. Опозиція критикує прем'єра, що той не порушив питання мит під час розмови з Трампом. Той відповів, що Макрон теж був у президента США, але Макрона чомусь не критикують. А тому слід відмовитися від "критики за будь-яку ціну".
Фіцо скаржиться, що Ляєн назвала його ідіотом: дивіться відео
Які мита проти Європи запроваджує Трамп
Вони набудуть чинності 2 квітня. Митами буде обкладено всі товари та послуги, імпортовані з усього світу.
"Ці тарифи матимуть три виміри. Перший вимір полягає в тому, що всі країни – члени Європейського Союзу будуть обтяжені новими тарифами на всі товари та послуги, потім буде другий рівень, який стосується різних стандартів, які можуть певною мірою ускладнити експорт продукції з Європи до Сполучених Штатів", – пояснив Фіцо.
Тарифна політика США вдарить по словацькому автопрому, фармацевтичній промисловості та напівпровідниках.
Виробники автомобілів запропонують рішення, яке передадуть Європейській комісії.