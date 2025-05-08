Знайшов інший шлях: прем'єр Словаччини Фіцо вже летить у Москву
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо летить до Москви на День перемоги, незважаючи на заборону Балтійських країн перетинати їхній повітряний простір.
- Фіцо використовував альтернативний маршрут через, що подвоїло тривалість польоту до 5 годин.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо все ж знайшов шлях, яким можна безпечно дістатися до Москви. Він їде до Владіміра Путіна з нагоди Дня перемоги, хоча в його графіку зустрічей немає даних про участь у параді.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Denník N.
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Фіцо та словацькі депутати вже летять до Москви
Увечері 8 травня літак премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо сяде в Москві. Країни Балтії заборонили судну, на якому летів Фіцо, перетинати їхній повітряний простір. Внаслідок цього посадовець дуже нервував, адже має чотири заплановані зустрічі в Росії, які могли б зірватися.
Проте Роберт Фіцо полетів не раніше запланованим шляхом. Його літак рухався в бік Росії південною частиною – через Угорщину, Румунію, Чорне море та Грузію. Вже о 20:26 за центральноєвропейським часом Фіцо буде в Москві.
Замість двох з половиною годин польоту Роберту Фіцо довелося бути в повітрі аж 5 годин.
У літаку з премʼєром Словаччини також повинні летіти кілька словацьких депутатів. Як і було заплановано, вони супроводжуватимуть Фіцо.
Літак Фіцо помітили на шляху до Москви / Скриншот
До слова, Роберт Фіцо – єдиний гість Путіна з Європейського Союзу. Також до урочистостей до 9 травня має приєднатися сербський президент Александар Вучич.
Нагадаємо, один із запрошених гостей російського диктатора – президент Азербайджану Ільхам Алієв в останній момент відмовився від поїздки до Росії. Ймовірна причина, чому Алієв відмовив Путіну, полягає в особистих відносинах двох лідерів.
Раніше на пресконференції Президент України Володимир Зеленський говорив, що Київ не може гарантувати гостям Путіна безпеку. Він додав, що за це відповідає Росія, а тому від неї можна очікувати будь-яких провокацій.