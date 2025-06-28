Він мене ненавидить, – Фіцо пояснив, чому не бачить сенсу зустрічатися з Зеленським

Роберт Фіцо прокоментував потенційну зустріч з українським лідером. Він вважає, що в ній немає сенсу, адже Володимир Зеленський, мовляв, ненавидить його.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, яку цитують в Aktuality.

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Що каже Фіцо про візит до України

Під час дискусійного шоу STVR Роберт Фіцо згадав про зацікавленість президента Петера Пеллегріні у тому, щоб здійснити візит до України. Він підкреслив, що це був би символічний візит, оскільки словацький президент за своїми повноваженнями не може укладати ніяких угод.

Також словацький прем'єр прокоментував свою потенційну зустріч із Зеленським.

Моя зустріч з президентом Зеленським не має сенсу, тому що він мене ненавидить. Я не бачу причин зустрічатися з президентом України,

– сказав Фіцо.

Також він раптово заговорив про переваги для Словаччини від вступу України до Євросоюзу. На його думку, від цього буде більше переваг, аніж недоліків.