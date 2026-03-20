"Зеленський керує ЄС і робить що хоче": Фіцо видав низку нових дурних заяв

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо виступив із традиційним відео, де він традиційно критикує Володимира Зеленського. Ба навіть демонізує українського президента, твердячи, ніби той керує ЄС.

Про це Фіцо розповів на своїй сторінці у фейсбуці. Довгий шестихвилинний ролик вийшов під назвою "Намагаємося відкрити Брюсселю очі, щоб він бачив, як Зеленський шкодить Європі".

Читайте також Орбан блокує 90 мільярдів євро, МВФ тисне через податки: чи ризикує Україна залишитися без фінансування

Чому Фіцо знову критикує Зеленського?

Словацький прем'єр коментував виступ Зеленського на саміті ЄС 19 березня.

У мене склалося враження, що якщо хтось і керує ЄС, то це пан Зеленський. Що він вимагає, те й отримує. Що відхиляє, те й відхиляє без будь-якого опору з боку ЄС,

– нарікав Фіцо.

Зверніть увагу! Вже перша теза відео містить неправду, адже на саміті європейські лідери мали вмовити Орбана перестати блокувати кредит Україні. Але година вмовлянь не дала результату і кошти нам не виділили.

Далі Фіцо заявив, що жодна моніторингова комісія не відвідала Броди, тобто нафтопровід "Дружба", як про це писали ЗМІ, – нібито українська сторона нікого не пустила на це місце.

"Ніхто досі не знає, в якому стані цей нафтопровід. Чи пошкоджений він, чи ні. Якщо пошкоджений, давайте його ремонтувати. Абсолютно смішно, що президент Зеленський говорить про ще 6 тижнів. Але він говорить саме про вибори в Угорщині. Треба це назвати: Зеленський використовує цю тему для впливу на вибори в Угорщині, бо у зв'язку з тим, що відбувається в Ірані, він очікує, що ситуація буде дуже, дуже поганою, що може дійти аж до нафтового шоку. Ви знаєте, що означає нафтовий шок?" – незв'язно говорив прем'єр Словаччини.

Інші тези Фіцо:

"Зеленський грається з ними, як кішка з мишею, робить з ними, що хоче. Фактично він не поступився ні на сантиметр, продовжує завдавати значної економічної шкоди Словаччині, подібно до Угорщини".

Український президент не поважає Європейський Союз, надати Києву кредит суперечить здоровому глузду.

"Деякі прем'єри втрачають терпіння щодо Зеленського та України як такої".

"Не все може підпорядковуватися інтересам України", Словаччина продовжить тиск на ЄС.

З американцями ми не спілкуємося, вони навіть не повідомляють нам, коли збираються атакувати Іран. З Росією такі відносини, які є, з Китаєм такі відносини, які є. У нас немає жодних інструментів, бо ми безпорадно спостерігаємо за тим, що відбувається навколо нас, практично не знаємо, що запропонувати, які рішення. Які рішення має сьогодні ЄС, щоб допомогти державам-членам, коли не буде нафти? Бо якщо відбудеться цілковитий нафтовий і ціновий шок, то нафти може не бути. Але ми практично не маємо жодних інструментів, щоб вплинути на світові події,

– дорікнув прем'єр.

Він також пройшовся по заявах лідерів Європи, що в слабкості ЄС винен саме Фіцо.

Орбан влаштував демарш в ЄС

Друг Фіцо Віктор Орбан буквально встав у позу – фізично. Він слухав виступ Зеленського, спершись на стіл, тобто максимально далеко від усіх присутніх.